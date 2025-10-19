Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dopięli swego. Pudzianowscy ogłoszeni, nagłe komunikaty PRIME MMA. To już pewne

Mariusz Pudzianowski, swoimi sukcesami w zawodach strongman oraz w MMA sprawił, że nazwisko jego rodziny wzbudza ogromne emocje i przyciąga uwagę. Wiedzą o tym doskonale także włodarze freak fightowych organizacji. Tym razem organizacja PRIME MMA dopięła swego i ogłosiła angaż nie jednego, a dwóch braci Pudzianowskich.

Freak fightowe organizacje wciąż cieszą się ogromną popularnością, tworząc to kolejne projekty, które nie tylko generują olbrzymie wyświetlenia, ale także angażują mniej lub bardziej znane osobistości.

W świecie MMA nie trzeba nikogo przekonywać o tym, jak wielką moc ma nazwisko Pudzianowski, co właśnie postanowiła mocno wykorzystać organizacja PRIME MMA. W założonym niedawno projekcie "Short", który ma za zadanie promować mniej rozpoznawalnych zawodników, zobaczymy aż dwóch z trzech braci Pudzianowskich.

Nagłe komunikaty PRIME MMA. Bracia Pudzianowscy ogłoszeni, to oficjalne

W przeciągu zaledwie kilku godzin kibice freak fightów najpierw otrzymali informację, że na konferencji zawodników przed turniejem Short 2 pojawi się Krystian Pudzianowski, a chwilę później ogłoszono kolejną walkę jego starszego brata, Dominika.

Frontman zespołu "Pudzian Band" został zaproszony na konferencję jako jeden z gości specjalnych, u boku Dominika Abusa, znanego influencera, który sławę zdobył dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV.

Drugi z braci Pudzianowskich wejdzie już jednak do klatki. Tam będzie czekało na niego aż dwóch przeciwników - Marcin Szymański oraz Daniel Gentleman, którzy świetnie zaprezentowali się podczas pierwszej edycji Short.

- Dwóch zawodników, którzy świetnie zaprezentowali się w pierwszej edycji Short , wraca do oktagonu, by zmierzyć się z doświadczonym zawodnikiem MMA - Dominikiem Pudzianowskim - czytamy w komunikacie.

Starszy z braci "Pudzianów" zmierzy się w szalonej walce, gdzie zasady zmienią się po pierwszej rundzie. Najpierw będzie bił się w K-1, a później w MMA.

Projekt Short tworzony przez federację PRIME MMA ma na celu promowanie mniej znanych twórców internetowych. Główną nagrodą jest nie tylko sława, ale przede wszystkim wywalczenie kontraktu na udział w pełnoprawnej gali PRIME SHOW MMA.

Podczas drugiej edycji Short dojdzie do dwóch turniejów. Zawodowcy, biorący udział w drugim z nich, zmierzą się o kontrakt federacji FEN.

