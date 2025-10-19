Dopięli swego. Pudzianowscy ogłoszeni, nagłe komunikaty PRIME MMA. To już pewne

Freak fightowe organizacje wciąż cieszą się ogromną popularnością, tworząc to kolejne projekty, które nie tylko generują olbrzymie wyświetlenia, ale także angażują mniej lub bardziej znane osobistości.

W świecie MMA nie trzeba nikogo przekonywać o tym, jak wielką moc ma nazwisko Pudzianowski, co właśnie postanowiła mocno wykorzystać organizacja PRIME MMA. W założonym niedawno projekcie "Short", który ma za zadanie promować mniej rozpoznawalnych zawodników, zobaczymy aż dwóch z trzech braci Pudzianowskich.

Nagłe komunikaty PRIME MMA. Bracia Pudzianowscy ogłoszeni, to oficjalne

W przeciągu zaledwie kilku godzin kibice freak fightów najpierw otrzymali informację, że na konferencji zawodników przed turniejem Short 2 pojawi się Krystian Pudzianowski, a chwilę później ogłoszono kolejną walkę jego starszego brata, Dominika.

Frontman zespołu "Pudzian Band" został zaproszony na konferencję jako jeden z gości specjalnych, u boku Dominika Abusa, znanego influencera, który sławę zdobył dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV.

Drugi z braci Pudzianowskich wejdzie już jednak do klatki. Tam będzie czekało na niego aż dwóch przeciwników - Marcin Szymański oraz Daniel Gentleman, którzy świetnie zaprezentowali się podczas pierwszej edycji Short.

- Dwóch zawodników, którzy świetnie zaprezentowali się w pierwszej edycji Short , wraca do oktagonu, by zmierzyć się z doświadczonym zawodnikiem MMA - Dominikiem Pudzianowskim - czytamy w komunikacie.

Starszy z braci "Pudzianów" zmierzy się w szalonej walce, gdzie zasady zmienią się po pierwszej rundzie. Najpierw będzie bił się w K-1, a później w MMA.

Projekt Short tworzony przez federację PRIME MMA ma na celu promowanie mniej znanych twórców internetowych. Główną nagrodą jest nie tylko sława, ale przede wszystkim wywalczenie kontraktu na udział w pełnoprawnej gali PRIME SHOW MMA.

Podczas drugiej edycji Short dojdzie do dwóch turniejów. Zawodowcy, biorący udział w drugim z nich, zmierzą się o kontrakt federacji FEN.

XTB KSW 105. Od lewej: Krystian Pudzianowski, Mariusz Pudzianowski, sędzia Tomasz Bronder KSW materiały prasowe