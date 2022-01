Walka Desmae'a z Rajewskim zapowiadała się na solidny pojedynek w stójce. Obaj bowiem bardzo dobrze prezentują się w tej płaszczyźnie. Niespodziewanie zakończyła się jednak w parterze.

Belg bardzo dobrze odnalazł się leżąc na macie. Założył dźwignię prostą na staw łokciowy i rywal był zmuszony do odklepania.



Wojciech Janusz szybko poddał rywala

Swojego rywala poddał też Wojciech Janusz. On miał o tyle trudniejsze zadanie, że na kilka dni przed galą zmienił mu się rywal, a to zawsze jest niewygodne dla zawodników. W miejsce Przemysława Dzwoniarka, do pojedynku ze szczecinianinem wskoczył Damian Skarżyński.



Janusz nie zamierzał dać się rozkręcić rywalowi. Szybko przejął inicjatywę i obalił. Dobrze popracował w parterze, co skończyło się zapięciem duszenia zza pleców, które zakończyło walkę.



Zdjęcie Wojciech Janusz (na górze) poddał Damiana Skarżyńskiego / Twitter/@KSW_MMA /