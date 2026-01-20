Od początku roku Donald Trump robi wszystko, by było o nim jak najgłośniej. Zaczęło się już 3 stycznia, gdy na polecenie prezydenta USA siły specjalne tego kraju przeprowadziły operację na terenie Wenezueli. Na jej skutek uprowadzony oraz pojmany na teren Stanów Zjednoczonych został prezydent tego kraju Nicolas Maduro.

Aktualnie opinia publiczna z dużym niepokojem śledzi działania Trumpa dotyczące Grenlandii. Głowa amerykańskiego państwa wprost orzekła, że jest zainteresowana przyłączeniem do USA Grenlandii - terytorium pozostającego we władaniu Danii. Jak sam argumentuje, w przeciwnym razie ta wyspa może wpaść w ręce Chin oraz Rosji. Działanie to wywołuje duży sprzeciw polityków wielu europejskich państw.

Od początku swojej drugiej kadencji na fotelu prezydenta Trump zwraca dużą uwagę na sport. Niezwykle istotny ma być dla niego mundial, który na przełomie czerwca i lipca odbędzie się w USA, a także Meksyku i Kanadzie. Podczas grudniowego losowania faz grupowych turnieju Trump został odznaczony przez Gianniego Infantino "pokojową nagrodą FIFA".

Donald Trump z jasnym przekazem ws. gali UFC w Białym Domu. Absencja Rosjan coraz bardziej prawdopodobna

Piłka nożna nie jest jedynym sportem, który w czerwcu będzie "oczkiem w głowie" Donalda Trumpa. Prezydent USA od lat jest blisko związany z właścicielem UFC Daną Whitem. Trumpa wielokrotnie widziano na galach właśnie tej federacji. Z okazji swoich 80. urodzin amerykański prezydent zdecydował się na bezprecedensowy ruch. 14 czerwca gala UFC odbędzie się na terenie Białego Domu w Waszyngtonie, co będzie miało miejsce rzecz jasna po raz pierwszy w historii.

- 14 czerwca następnego roku będziemy mieć dużą walkę UFC w Białym Domu, na terenie Białego Domu - ogłosił wówczas Donald Trump.

Jak podkreślił sam Trump, gala ma odbyć się z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. Areną walk ma być Trawnik Południowy, a White wprost ogłosił, że rekonstrukcja trawnika po wydarzeniu ma kosztować go 700 tysięcy dolarów.

Póki co nie podano jeszcze żadnych oficjalnych informacji o karcie walk na to wydarzenie. Nieco jednak zdecydował się ujawnić Merab Dwaliszwili. Na antenie telewizji Setanta Sports Gruzin ogłosił, że na czerwcowej gali w Białym Domu na pewno nie odbędzie się jego walka o pas mistrza świata wagi koguciej z Piotrem Janem. Powód jest oczywisty - Jan pochodzi z Rosji, a Trump ma nie chcieć Rosjan na swoim wydarzeniu.

- UFC poinformowało mnie, że będę następny w kolejce do walki o pas. Powiedzieli, że dojdzie do trylogii z Petrem. Przekazali też, że nasza walka nie odbędzie się w czerwcu w urodziny Donalda Trumpa, bo Petr jest z Rosji i to niemożliwe. Nie pozwolą mu walczyć w Białym Domu - ogłosił Merabiszwili.

Potencjalne starcie Merabiszwiliego z Janem byłoby zwieńczeniem trylogii obu zawodników. W pierwszym pojedynku w 2023 roku Gruzin po jednogłośnej decyzji sędziów pokonał Rosjanina. Merabiszwili niedługo później został mistrzem świata w wadze koguciej, a tytuł odebrał mu dopiero Jan po jednomyślnym wskazaniu ze strony arbitrów.

