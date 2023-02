" Don Kasjo " i " Muran " stoczyli walkę w lutym 2022 roku na gali Prime MMA . Zawodnicy walczyli na zasadach boksu, a górą okazał się Życiński , który wygrał na punkty. Mimo to obaj panowie nigdy nie mieli żadnego konfliktu i okazywali sobie szacunek , co w tym środowisku nie zdarza się aż tak często.

Hejt i używki - dwa najpoważniejsze problemy w świecie freaków

Mateusz Murański był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w całym środowisku freak fightów . Nigdy nie unikał konfliktów , przez co na co dzień dotykała go bardzo duża fala internetowego hejtu .

- Najgorsza jest ta towarzyska presja . Ktoś odmawia kreski, a później tylko słyszy: " Nie, no dawaj! Nie bądź leszczem, baw się z nami ". Rozumiem, że można na chwilę się fajnie po tym poczuć, ale następnego dnia się żałuje. A ci, co nie żałują, prawdopodobnie idą po prostu na kolejny balet - dodaje freak fighter .

"Don Kasjo" na koniec wspomina zmarłego Mateusza Murańskiego w ciepłych słowach i wyraża swój żal wobec tragedii, jaka go spotkała. Mimo że nie znał go dobrze prywatnie, miał go za poczciwego człowieka i zaznaczył, że z bardzo podobnymi opiniami spotykał się wśród innych ludzi, którzy mieli do czynienia ze zmarłym zawodnikiem.