7 lutego 2026 roku odbyła się w Las Vegas kolejna gala UFC. Walką wieczoru było starcie Mario Bautista z Viniciusem Oliveirą. Amerykanin w drugiej rundzie popisał się duszeniem zza pleców i Brazylijczyk musiał się poddać.

Dominacja Polaków w Las Vegas. Świetna gala UFC

Polscy kibice przeżywali wielkie emocje, ale chwilę wcześniej, bowiem na karcie walk znaleźli się Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.

Jako pierwsza w oktagonie UFC APEX pojawiła się Syguła. Polka zwyciężyła na punkty z Priscilią Cachoeirą. "Bój trwał trzy rundy, a sędziowie punktowali starcie: 30-27, 30-27, 29-28 na korzyść Biało-Czerwonej. Większość pojedynku toczyła się w stójce, awarz Brazylijki po zakończonym boju wyglądała na bardzo zmasakrowaną" - relacjonował Adam Lewicki na łamach Interii.

Później w oktagonie zameldował się Jakub Wikłacz, którego walka na pewno przejdzie do historii. Jego rywalem był doświadczony Muin Gafurov. Wydawało się, że werdykt będą musieli wydać sędziowie, ale dosłownie w ostatniej sekundzie Olsztynianin dokonał poddania. Sędziowie jeszcze upewniali się czy Tadżyk najpierw odklepał czy szybciej wybrzmiał końcowy gong. Ostatecznie uznano, że Polak wygrał przez poddanie. Było to dla niego drugie zwycięstwo w organizacji UFC.

Jeszcze więcej emocji było w walce Michała Oleksiejczuka z Marc-Andre Barriaultem. W początkowym stadium walki wszystko układało się po myśli "Husarza" Jego rywal zaczął jednak stopniowo odzyskiwać rytm, co zafundowało widzom emocje aż do samego końca pojedynku. Walkę na pełnym dystansie rozstrzygać musieli sędziowie. Ostatecznie postawili oni na Oleksiejczuka i jednogłośnie uznali, że wygrał (29-28, 29-28, 29-28). Dla "Husarza" było to trzecie z rzędy zwycięstwo w amerykańskiej organizacji.

Polska noc w Las Vegas, ale co się stało później. Jest komunikat

Tuż po zakończeniu gali zapadła decyzja organizatorów dotycząca bonusów finansowych. Wikłacz został nagrodzony bonusem za występ wieczoru, a Oleksiejczuk otrzymał nagrodę na walkę wieczoru.

Każdy z nich wzbogacił się o 100 tysięcy dolarów. Federacja UFC od początku 2026 roku podniosła nagrody pieniężne, co ucieszyło wszystkich zawodników.

Jakub Wikłacz wygrał kolejką walkę w UFC Chris Unger Getty Images

Michał Oleksiejczuk triumfował na gali UFC Chris Unger Getty Images

Jakub Wikłacz wraca do klatki UFC Ona/ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

