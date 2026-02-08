Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dominacja Polaków w Las Vegas, ale co się stało później. Zapadła decyzja

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

To był polski wieczór na gali UFC Vegas 113. Na karcie walk mieliśmy Klaudię Sygułę, Jakuba Wikłacza i Michała Oleksiejczuka. Wszyscy reprezentanci naszego kraju wychodzili zwycięsko ze swoich pojedynków. Tuż po zakończeniu gali nadeszło potwierdzenie w związku z dwójką Polaków. W tle wielkie pieniądze.

Zwycięski zawodnik MMA z uniesionymi ramionami stoi w oktagonie, za nim sędzia, drugi zawodnik oraz kilka osób obserwujących walkę. W prawym górnym rogu znajduje się powiększenie momentu ogłoszenia zwycięzcy.
Polska noc w Las Vegas. Polacy dominowali na gali UFCChris UngerGetty Images

7 lutego 2026 roku odbyła się w Las Vegas kolejna gala UFC. Walką wieczoru było starcie Mario Bautista z Viniciusem Oliveirą. Amerykanin w drugiej rundzie popisał się duszeniem zza pleców i Brazylijczyk musiał się poddać.

Dominacja Polaków w Las Vegas. Świetna gala UFC

Polscy kibice przeżywali wielkie emocje, ale chwilę wcześniej, bowiem na karcie walk znaleźli się Klaudia Syguła, Jakub Wikłacz i Michał Oleksiejczuk.

Jako pierwsza w oktagonie UFC APEX pojawiła się Syguła. Polka zwyciężyła na punkty z Priscilią Cachoeirą. "Bój trwał trzy rundy, a sędziowie punktowali starcie: 30-27, 30-27, 29-28 na korzyść Biało-Czerwonej. Większość pojedynku toczyła się w stójce, awarz Brazylijki po zakończonym boju wyglądała na bardzo zmasakrowaną" - relacjonował Adam Lewicki na łamach Interii.

Zobacz również:

Michał Oleksiejczuk w walce z Marc-Andre Barriaultem (UFC w Las Vegas)
MMA

Rollercoaster w walce Polaka w UFC. Świetny początek, później nagły zwrot. Decydowali sędziowie

Adam Lewicki
Igor Szarek
Adam Lewicki, Igor Szarek

    Później w oktagonie zameldował się Jakub Wikłacz, którego walka na pewno przejdzie do historii. Jego rywalem był doświadczony Muin Gafurov. Wydawało się, że werdykt będą musieli wydać sędziowie, ale dosłownie w ostatniej sekundzie Olsztynianin dokonał poddania. Sędziowie jeszcze upewniali się czy Tadżyk najpierw odklepał czy szybciej wybrzmiał końcowy gong. Ostatecznie uznano, że Polak wygrał przez poddanie. Było to dla niego drugie zwycięstwo w organizacji UFC.

    Jeszcze więcej emocji było w walce Michała Oleksiejczuka z Marc-Andre Barriaultem. W początkowym stadium walki wszystko układało się po myśli "Husarza" Jego rywal zaczął jednak stopniowo odzyskiwać rytm, co zafundowało widzom emocje aż do samego końca pojedynku. Walkę na pełnym dystansie rozstrzygać musieli sędziowie. Ostatecznie postawili oni na Oleksiejczuka i jednogłośnie uznali, że wygrał (29-28, 29-28, 29-28). Dla "Husarza" było to trzecie z rzędy zwycięstwo w amerykańskiej organizacji.

    Polska noc w Las Vegas, ale co się stało później. Jest komunikat

    Tuż po zakończeniu gali zapadła decyzja organizatorów dotycząca bonusów finansowych. Wikłacz został nagrodzony bonusem za występ wieczoru, a Oleksiejczuk otrzymał nagrodę na walkę wieczoru.

    Każdy z nich wzbogacił się o 100 tysięcy dolarów. Federacja UFC od początku 2026 roku podniosła nagrody pieniężne, co ucieszyło wszystkich zawodników.

    Zawodnik MMA z podniesionymi rękami świętuje zwycięstwo w oktagonie, obok stoi sędzia oraz drugi zawodnik w białych spodenkach z pochyloną głową, w tle widoczna publiczność i logo gali UFC.
    Jakub Wikłacz wygrał kolejką walkę w UFCChris UngerGetty Images
    Dwóch zawodników MMA w oktagonie, jeden w białych spodenkach z ręką uniesioną przez sędziego na znak zwycięstwa, drugi zawodnik w czerwonych spodenkach stoi obok, otoczenie podkreślają światła areny i logo organizacji UFC.
    Michał Oleksiejczuk triumfował na gali UFCChris UngerGetty Images
    Zawodnik MMA stoi w oktagonie, ubrany w spodenki sportowe i ochraniacz na zęby, wyraża skupienie i gotowość do walki, w tle widoczni są sędziowie oraz fragmenty publiczności.
    Jakub Wikłacz wraca do klatki UFCOna/ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
