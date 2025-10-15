Partner merytoryczny: Eleven Sports

Demony nękały Szpilkę, prawie odwołał hitową walkę. "Dopadł mnie wielki dół"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Artur Szpilka w trakcie swego życia przechodził przez wiele wzlotów i upadków i dotyczy to również oczywiście jego kariery sportowej. 36-latek w jednym z najnowszych wywiadów przyznał wprost, że był niedawno o krok od... odwołania swojej walki z Errolem Zimmermanem. "Miałem w głowie jeden wielki szum" - opowiadał "Szpila".

Artur Szpilka
Artur SzpilkaNurPhotoGetty Images

Artur Szpilka to bez dwóch zdań jedna z najbardziej nietuzinkowych postaci polskich sportów walki. W swym życiu przeszedł on wiele zakrętów, takich jak pobyt w więzieniu czy zmagania z różnymi uzależnieniami.

Ostatecznie jednak "Szpili" udało się wyjść na prostą i mógł on zacząć w pełni cieszyć się swoją karierą, najpierw w boksie, potem w MMA. Mimo wszystko do dziś przed wejściem do oktagonu zdarzają mu się bez wątpienia trudne momenty, o czym wspomniał w wywiadzie dla Mateusza Skwierawskiego z portalu "WP SportoweFakty" przy okazji premiery filmu biograficznego o 36-latku.

Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalićPiotr WitwickiINTERIA.PL

"Wielki szum, tysiąc myśli, niechęć, słabość". Szpilka był w kropce przed walką z Zimmermanem

"Życie napisało scenariusz. Przegrałem walkę z Arkiem Wrzoskiem, później miałem przejścia przed walką z Errolem Zimmermanem. Dopadł mnie wielki dół. Tym bardziej cieszę się, że ludzie będą mogli zobaczyć prawdziwe emocje" - orzekł.

To wszystko nie wygląda tak pięknie, jak na wystawie w sklepie. Byłem o krok od odwołania walki z Zimmermanem"
mówił fighter odnosząc się do swojego starcia z Holendrem z kwietnia 2025 roku.

"Zaczynałem rozgrzewkę z trenerem "Kostką" i już po skakaniu na skakance wszystkiego mi się odechciewało. Nie miało jednak znaczenia, czy skaczę lub jeżdżę na rowerze. Miałem w głowie jeden wielki szum, tysiąc myśli, niechęć, słabość. Zatykało mnie w klatce piersiowej. Nękały mnie demony i myśli: czy ja się do tego nadaję, czy chcę to jeszcze robić" - dodał.

Pierwsza runda i koniec walki. Artur Szpilka przezwyciężył problemy

Jak jednak stwierdził, ostatecznie na szczęście coś "kliknęło" mu w głowie - do rywalizacji z Zimmermanem w trakcie gali XTB KSW 105 oczywiście doszło, a co więcej Szpilka zatriumfował nad przeciwnikiem po tym, jak reprezentant Holandii odklepał w pierwszej rundzie, nie dając sobie rady z duszeniem trójkątnym założonym przez Polaka.

Zobacz również:

Mariusz Pudzianowski porównał się do tego polityka
Sportowe życie

Pudzianowski stanął murem za tym politykiem. Po latach wyznał, co ich łączyło. Co za słowa

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Artur Szpilka
Artur SzpilkaAdam Jankowski/REPORTEREast News
Artur Szpilka
Artur SzpilkaAdam Jankowski/REPORTEREast News
Artur Szpilka
Artur SzpilkaAdam JankowskiReporter
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja