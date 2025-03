Debiut w Fame MMA? Pudzianowski przerwał milczenie, hamulce puściły kompletnie

W ostatnich tygodniach głośno było o negocjacjach i możliwym debiucie Mariusza Pudzianowskiego w Fame MMA. Sam 48-latek unikał wypowiedzi, ale w kuluarach mówiło się, że wkrótce dojdzie do wielkiego "transferu" z KSW do Fame MMA. "Pudzian" wreszcie przerwał milczenie i publicznie odniósł się do tematu debiutu we freak fightach. Zaatakował on prowokujących go nieustannie rywali, a hamulce w tej sytuacji puściły kompletnie.