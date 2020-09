Tym razem gośćmi magazynu "Koloseum" na antenie Polsatu Sport Extra byli: Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk oraz prezes stowarzyszenia MMA Polska, Martin Lewandowski. Pani minister rozbudziła nadzieje fanów MMA. - Jest szansa, że podczas Igrzyskach Europejskich w 2023 roku w Krakowie, zobaczymy MMA - powiedziała Dmowska-Andrzejuk.

W programie "Koloseum" gośćmi Patrycji Zahorskiej i Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego byli: Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk oraz prezes stowarzyszenia MMA Polska - Martin Lewandowski. Tematem rozmowy była m.in. obecność MMA podczas III Igrzysk Europejskich w 2023 roku organizowanych w Krakowie i Małopolsce. Pani minister nie wyklucza takiej możliwości.

- Myślę, że jest taka szansa, szczególnie, że organizator - czyli Miasto Kraków wspólnie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego - zakładają, iż te imprezy pokazowe pod warunkiem, że znajdą na siebie finansowanie, mają otwartą drogę do rozmowy. Jeśli MMA chciałoby się pokazać i jeśli dążymy do profesjonalizacji tej dyscypliny, to od czegoś trzeba zacząć. Może właśnie warto pokazać tę dyscyplinę podczas Igrzysk Europejskich - zapowiedziała Dmowska-Andrzejuk, czym z pewnością ucieszyła fanów MMA w Polsce.

Równie szczęśliwy ze słów minister sportu był Martin Lewandowski, prezes stowarzyszenia MMA Polska.

- Cieszę się, bo nie sądziłem, że uda nam się tak porozmawiać z panią minister sportu. Powiem szczerze, że rok temu zacząłem rozmowy, aby MMA pojawiło się jako dyscyplina pokazowa, ale tak jak pani minister zaznaczyła, wiąże się to ze znalezieniem finansowania. Podczas Igrzysk Europejskich w 2023 roku chcielibyśmy rozegrać Mistrzostwa Europejskie amatorskiego MMA pod IMAF, związkiem zrzeszającym już ponad 110 federacji na całym świecie, więc będzie to duże wydarzenie dla MMA amatorskiego, a w Polsce mówiąc kolokwialnie będzie to prawdziwy "sztos" - zakończył Lewandowski.



