Daniel Skibiński nie składa broni! "Wbijam z przytupem w europejską czołówkę"

Skibiński przed laty był gwiazdą organizacji Babilon MMA. Dzierżył pas kategorii półśredniej, ale z czasem postanowił spróbować sił w mocniejszych federacjach. Polak trafił do UAE Warriors, gdzie wygrał i przegrał po jednym pojedynku. Następnie występował w Cage Warriors, które często jest przepustką do UFC. W brytyjskiej organizacji jego bilans to wygrana i 3 porażki. Teraz "Skiba" wraca do Polski, by zaprezentować się w nowej organizacji.