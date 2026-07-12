Cyrk w Las Vegas. Miał być powrót stulecia, wyszła klapa. Klęska McGregora

Conor McGregor i Max Holloway ponownie stanęli naprzeciw siebie w walce wieczoru gali UFC 329, która odbyła się w T-Mobile Arenie w Las Vegas podczas International Fight Week. Był to jeden z najbardziej wyczekiwanych pojedynków ostatnich lat i rewanż za ich pierwsze starcie z 2013 roku. Wówczas górą był Irlandczyk, jednak przez kolejne trzynaście lat kariery obu zawodników potoczyły się w zupełnie innym kierunku, dzięki czemu drugie starcie nabrało wyjątkowego znaczenia.

Dla "Notoriusa" był to długo wyczekiwany powrót do oktagonu po blisko pięcioletniej przerwie od ostatniej walki. Były podwójny mistrz UFC wracał z zamiarem udowodnienia, że nadal jest w stanie rywalizować z absolutną światową czołówką i ponownie włączyć się do walki o najwyższe cele. Jego występ przyciągnął ogromne zainteresowanie kibiców oraz mediów z całego świata, a gala UFC 329 była jedną z najlepiej promowanych w ostatnich latach.

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Po drugiej stronie oktagonu stanął Max Holloway, były mistrz kategorii piórkowej i jeden z najbardziej widowiskowych zawodników w historii organizacji. Hawajczyk od lat należy do ścisłej światowej czołówki i wielokrotnie udowadniał, że potrafi toczyć efektowne, pięciorundowe wojny z najlepszymi rywalami. Dla niego rewanż z McGregorem był okazją nie tylko do wyrównania rachunków sprzed lat, ale także do przypomnienia, że wciąż pozostaje jednym z największych nazwisk w UFC.

Jeszcze przed pierwszym gongiem eksperci zapowiadali pojedynek dwóch ikon MMA. Europejczyk słynął z precyzyjnego boksu i nokautującej siły ciosu, natomiast Hawajczyk od lat imponował kapitalnym tempem walki, ogromną liczbą wyprowadzanych uderzeń i niezwykłą odpornością. Wszystko wskazywało na to, że walka wieczoru UFC 329 może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń całego 2026 roku.

Dla obu zawodników stawka była znacznie większa niż samo zwycięstwo. Wygrana mogła otworzyć drogę do kolejnej mistrzowskiej szansy w jednej z najmocniej obsadzonych kategorii wagowych UFC, a jednocześnie umocnić pozycję zwycięzcy w gronie największych gwiazd organizacji. Nic więc dziwnego, że oczy całego świata MMA skierowane były właśnie na ten pojedynek.

Podczas walki spełnił się najgorszy możliwy scenariusz. Już w pierwszej akcji "Notorious" chciał wykonać efektowne kopnięcie, ale upadł i najprawdopodobniej uszkodził nogę. Po chwili próbował atakować, ale za każdym razem się przewracał. Ostatecznie po minucie sędzia przerwał walkę, a Irlandczyk był bezradny.

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Bój zakończył się ostatecznie zwycięstwem Maxa Holloway'a, ale sam z pewnością wyobrażał sobie zupełnie inny występ.

Kamery już po pojedynku pokazały jeszcze moment, kiedy McGregor ściągał buty przed wejściem do oktagonu i delikatnie przekrzywił kostkę. Eksperci podejrzewają, że musiała to być kontuzja, która ciągnie się za Irlandczykiem, a podczas walki tylko się uaktywniła.

Z T-Mobile Areny w Las Vegas - Adam Lewicki, Interia Sport

Conor McGregor Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Conor McGregor ostatnią walkę stoczył w 2021 roku Patrick T. Fallon / AFP AFP





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