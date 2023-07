Conor McGregor pożegnał Sinead O'Connor. "Irlandia straciła kultowy głos"

Sinead O'Connor zdobyła nagrodę Grammy

Irlandka największy rozgłos zyskała po ukazaniu się albumu "I Do Not Want What I Haven’t Got". Znalazł się na niej utwór "Nothing Compares 2 U", napisany przez Prince’a. Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów w wielu krajach, stając się jej największym przebojem. Z kolei sam sam album otrzymał nagrodę Grammy.