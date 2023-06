Conor McGregor oskarżony o napaść seksualną. Szokujące zeznania kobiety

Conor McGregor od jakiegoś czasu nie schodzi z czołówek zagranicznych serwisów. Gwiazdor pojawił się jako gość specjalny na finałach NBA w Miami. Zawodnik szybko sprawił, że zrobiło się o nim głośno. Swoim zachowaniem wzbudził niemałe kontrowersje prezentując światu sportowe umiejętności. 34-latek został wyzwany na pojedynek przez samą maskotkę Miami Heat, Burnie'ego. Mężczyzna nie tylko stanął do walki, ale również wyprowadził kilka mocnych ciosów, które powaliły na ziemię rywala i sprawiły, że ten trafił do szpitala.

Szokujące wieści na temat Conora McGregora. Gwiazdor MMA oskarżony o napaść seksualną

Ofiara sportowca wyznała, że ten zmusił ją do seksu oralnego, a także próbował odbyć z nią stosunek. "Ochroniarze pracujący podczas tego wydarzenia oddzielili moją klientkę od jej przyjaciółki, a następnie wepchnęli ją siłą do męskiej toalety, w której czekał już na nią McGregor"- brzmi oświadczenie adwokata kobiety, który podał do mediów, że nikt z początku nie zainteresował się w komisariacie sprawą jego klientki. Zasugerowano jej, by poszukała sobie dobrego prawnika.