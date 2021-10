Włoch pobity przez byłego mistrza UFC to Francesco Facchinetti. O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych jego żona. Do incydentu miało dojść w jednym z rzymskich klubów nocnych, w nocy z soboty na niedzielę.

Wedle relacji pokrzywdzonego Conor McGregor zaatakował go bez powodu o godz. 2:30 "po przyjacielskiej pogawędce". Facchinetti utrzymuje, że ma złamany nos i rozciętą wargę. Zapowiedział już złożenie sprawy do sądu.



"Na początku myślałam, że to jakiś żart. Potem odwróciłam się i ujrzałam Conora, którego przytrzymywali pod ścianą jego ochroniarze. On dalej chciał bić Francesco. Jeśli go zobaczycie, trzymajcie się od niego jak najdalej. Nie zbliżajcie się do niego, nie proście o autografy, bo jest osobą niestabilną i niebezpieczną" - napisała na Instagramie żona pobitego celebryty Wilma Faissol.

Connor McGregor spotkał się z Jose Mourinho

Irlandzki wojownik przebywa obecnie we Włoszech na wakacjach. W ostatnich dniach spotkał się m.in. z trenerem Romy, Jose Mourinho. Jak donoszą włoskie media, rozmawiał też z papieżem Franciszkiem, który w sobotę - kilka godzin przed opisanym wyżej incydentem - ochrzcił w Watykanie McGregora juniora.

Zawodnik nie zabrał jeszcze głosu na temat oskarżeń wysuwanych pod jego adresem.

