Co za zakończenie "sagi" z Murańskimi! Nie doszło do elektryzującej walki

To wydarzenie rozgrzewało wszystkich. Nietypowe warunki walk z udziałem Mateusza i Jacka Murańskiego z Arkadiuszem Tańculą i Tomaszem Matysiakiem rozgrzewały wyobraźnie.

Najpierw do "normalnej" klatki wyjść mieli Mateusz Murański i Arkadiusz Tańcula, później Tańcula zawalczyć miał z starszym z Murańskich w pomniejszonej klatce "rzymskiej". Jacek po wszystkim podjąć miał rękawice z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysikiem.

Z dużej chmury mały deszcz - tak podsumować można pierwszą rundę pomiędzy "młodym" Murańskim, a Tańculą. Ciosów było jak na lekarstwo, ale przewagę delikatnie zaakcentował Tańcula. Warunki, jakie postawił Tańcula, zaczęły też brać górę w drugiej rundzie, wygrywał on po niej na punkty.

Arkadiusz Tańcula pokonał Mateusza Murańskiego przez poddanie

Przepychanka podczas "face to face". Murański odepchnął i kopnął "Szalonego Reportera’’. WIDEO

Po około 30-minutowej przerwie do klatki rzymskiej (3x3 metry) weszli Jacek Murański i Tańcula. "Dziać się" zaczęło w trzeciej rundzie, w której Murański przyjął mnóstwo ciosów, a mimo to przetrwał do końca.