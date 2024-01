Artur wie, że na niego cierpliwie czekam. Wróci, będzie zdrowy, będzie w super formie, chętnie wyjdę z nim do walki. Mam nadzieję, że się w końcu kiedyś spotkamy. Bardzo go szanuję, mam do niego duży respekt sportowy. Na pewno wyszedłbym super przygotowany do takiej walki

~ Artur Wrzosek po wygranej na gali KSW 90