Wisienką na torcie sobotniej gali UFC 294 w Abu Dhabi był rewanż Islam Machaczew - Aleksander Volkanowski. Pierwotnie oponentem Rosjanina miał być miał być Charles Oliveira. Brazylijczyk nieco ponad tydzień przed galą doznał urazu twarzy , który wykluczył go z pojedynku.

Warto dodać, że do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wybrał się także Mateusz Gamrot , który do ostatnich chwil był rezerwowym starcia mistrzowskiego. Polak musiał więc wypełnić limit wagowy oraz być w gotowości, aby w razie potrzeby wejść w zastępstwo i stoczyć bój.

Starcie było zakontraktowane na pięć rund po pięć minut, jednak do jej zakończenia były potrzebne tylko 3 minuty i 6 sekund pierwszej z nich. Machaczew "uśpił" swojego oponenta kopnięciami na korpus i gdy postanowił użyć high kicka, całkowicie go zaskoczył. Volkanowski padł na deski i jego obrona nie mogła być już zbyt skuteczna. Rosjanin błyskawicznie rzucił się, by "dobić" Australijczyka. Sędzia nie miał innego wyjścia niż przerwać pojedynek.