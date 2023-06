Mieszane sztuki walki (MMA) mają niezwykle duże rzesze fanów na całym świecie, więc Międzynarodowy Komitet Olimpijski testuje, czy nie wprowadzić ich do programu igrzysk. Trafią do nich już w 2024 roku, ale na razie będą to igrzyska afrykańskie. Jeżeli wejście MMA do programu igrzysk wypadnie pomyślnie, mogą znaleźć się one pod olimpijską flagą już w 2028 roku. - Powracają - mówią zwolennicy MMA, przypominając ich obecność na igrzyskach antycznych.