Co za cios. Brutalny nokaut na UFC, poznaliśmy nowego mistrza

Po trzech udanych obronach pasa mistrzowskiego UFC wagi koguciej Aljamain Sterling musiał uznać wyższość pretendenta. Sean O'Malley w fantastyczny sposób w drugiej rundzie złapał na kontrę zawodnika z Cortland i posłał go na matę. Ówczesny mistrz starał się jeszcze bronić, ale rywal zasypywał go mocnymi uderzeniami, przez co sędzia był zmuszony przerwać pojedynek.