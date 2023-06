Co z przyszłością Artura Szpilki? Zawodnik odpowiada prosto z mostu

Pierwsza runda walki Pudzianowski - Szpilka zdecydowanie potoczyła się pod dyktando byłego strongmana. "Pudzian" obalił przeciwnika i przeleżał w pozycji dominującej całą odsłonę. W drugiej sprawy się odwróciły i doszło do wymiany bokserskiej, w której to Artur Szpilka trafił potężnym sierpem w szczękę Pudzianowskiego, wyłączając mu światło.

To był trzeci zawodowy pojedynek byłego boksera w MMA. "Szpila" póki co jest niepokonany i nie kryje, że ma ciągoty na kolejną potyczkę. Obecnie planuje urlop, ale zaraz po nim wyleci do Tajlandii na obóz treningowy. Kiedy można spodziewać się go w klatce ponownie?

Artur Szpilka wróci pod koniec roku?

Z kim mógłby się więc zmierzyć zawodnik pochodzący z Wieliczki? - Nie mam upatrzonego żadnego przeciwnika. Kogo mi da organizacja, to z nim wyjdę, kto by to nie był. Na pewno z De Friesem (mistrzem KSW - przyp. red.) nie będę się bił, bo zmiażdży mnie jak orzeszka, ale z innymi ciężkimi, czemu nie? Zobaczymy, co tam wymyślą - dodał były pretendent do pasa mistrza świata wagi ciężkiej w boksie.