W dość nietypowy sposób zakończyła się walka mistrzowska o pas wagi lekkiej na gali XTB KSW 106. Salahdine Parnasse pokonał Mariana Ziółkowskiego przez TKO w drugiej rundzie, choć przerwanie sędziego może budzić w środowisku MMA wiele kontrowersji. Polak po zakończonym boju zwrócił uwagę na to, że mógł wrócić do walki, ale nie dostał szansy. - Przerwanie było za szybkie, z całym szacunkiem do sędziego. Chciałem przetrwać ciosy za gardą. Zanim miałem szansę wrócić, to walka by się skończyła - zaznaczył.