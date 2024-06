Do klatki weszła też Marianna Schreiber, która skrzyżowała rękawice z Wiktorią Jaroniewską . Zaraz po nich swoje umiejętności zaprezentowali debiutanci " Mokry Suchar" i "Patrio" , a także "Gawronek" i "Mopsu" . Następnie po raz pierwszy w MMA zawalczył były uczestnik piłkarskiej Ligi Mistrzów Jakub Rzeźniczak , który szybko znokautował "Szalonego Reportera".

Finał walk w samochodzie ostatecznie wygrał Michał "Zwykły Chłopak" Skudlarek? To się okaże! Zaraz po nim w szranki stanęli Natan Marcoń i Łukasz "Cameraboy" Pawłowski. Najbardziej sportowy bój w całej rozpisce dali Gracjan Szadziński i Salim Touahri. W miejsce Amadeusza "Ferrariego" wskoczył Michał Pasternak i to on zawalczył z Denisem Załęckim.