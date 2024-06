Clout MMA 5: Kiedy gala? Transmisja online stream w internecie

Clout MMA 5 będzie też okazją do zobaczenia w akcji bardzo dzielących społeczeństwo uczestników. Na poniedziałkowej konferencji stężenie nerwów wykraczało poza skalę. Do klatki wejdą takie osoby jak: Natan Marcoń, Denis Załęcki, Amadeusz "Ferrari" Roślik , były zawodnik KSW Gracjan Szadziński , walczący niegdyś w UFC Salim Touahri i inni.

PPV Clout MMA 5: Gdzie oglądać? Jak kupić? Cena, ile kosztuje?

Ci, którzy nie będą mogli zjawić się na osobiście w legendarnym Spodku, mogą zakupić płatną transmisję PPV na żywo w internecie. Dostępna będzie na platformie cloutmma.tv . Do wyboru są dwie opcje. Pierwsza BASIC pozwala na oglądanie transmisji w jakości 720p i daje dostęp do gali na 48 godzin od zakończenia. Kosztuje ona 39,99 zł.

Natomiast wersja PREMIUM to wydatek rzędu 44,99 zł i dzięki niej widz może zobaczyć galę w jakości full HD 1080p, mieć dostęp do wydarzenia na 7 dni od zakończenia eventu oraz do nowej innowacji - transmisji oczami sędziego, który będzie miał przytwierdzoną kamerę.