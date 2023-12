Clout MMA 3: Wyniki walk. Sprawdź, kto wygrał swoje pojedynki

Drugim starciem dostępnym za darmo na YouTube był bój dwóch bokserów, Marcina Siwego i Vasyla Hałycza. Pochodzący z Ukrainy wojownik zaczął bardzo ostro, ale w końcówce drugiej rundy nie wytrzymywał już natarcia dużo cięższego oponenta. Jego twarz była bardzo porozcinana, a z łuków brwiowych tryskała krew. Koniec końców panowie zeszli do narożników i lekarze nie wypuścili Hałycza do trzeciej odsłony.

Clout MMA 3: Kto wygrał?

Następnie doszło do wielkiego rozczarowania związanego z przebiegiem walki Denis Załęcki vs "Wielki Bu" . "Bad Boy" upadał dziesiątki razy, aż sędziemu skończyła się cierpliwość i zaczął go liczyć. Poirytowany arbiter po chwili zakończył pojedynek. Naładowana mocnymi emocjami walka skończyła się blamażem. Lecz najlepsze było dopiero przed nami.

Clout MMA 3: Wyniki NA ŻYWO. Zobacz, kto wygrał swoje walki

* - jeżeli Denis Załęcki nie zostanie dopuszczony do kolejnej walki, to w jego miejsce do Natana Marconia wejdzie Denis Labryga. Jeśli tak się stanie, to Marcoń i Labryga zawalczą w formule punchair - trzymając się jedną ręką stołu i bijąc drugą.