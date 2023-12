Clout MMA 3: Karta walk. Najman, Hajto, Wawrzyniak, Bartman - kto jeszcze walczy?

Kolejni dwaj znakomici sportowcy w karcie walk to Zbigniew Bartman i Błażej Augustyn. Obaj panowie zaliczyli już udany debiut w klatce i teraz przyjdzie im zmierzyć się nawzajem. Na Santa Clout MMA 3 dojdzie do niebywałych wydarzeń, które zapoczątkuje bój Denisa Załęckiego z Patrykiem Masiakiem w K-1. Później, jeśli "Bad Boy" będzie mógł dalej walczyć, to zmierzy się z Natanem Marconiem.

Clout MMA 3: Karta walk. Najman, Hajto, Wawrzyniak, Bartman, Schreiber i inni!

* - jeżeli Denis Załęcki nie zostanie dopuszczony do kolejnej walki, to w jego miejsce do Natana Marconia wejdzie Denis Labryga. Jeśli tak się stanie, to Marcoń i Labryga zawalczą w formule punchair - trzymając się jedną ręką stołu i bijąc drugą.