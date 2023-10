Kontrowersyjna gala Clout MMA 2 zbliża się wielkimi krokami. Kibice będą mogli zobaczyć aż 13 pojedynków, z czego dwukrotnie do walki może przystąpić Marcin Najman. "El Testosteron" pierwotnie zmierzy się z ponad 40 kilogramów lżejszym Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim i jeśli nie zostanie znokautowany, to następnie stanie w szranki z Adrianem Ciosem. Pomiędzy nim a częstochowianinem przed galą mocno zawrzało, dochodziło do wyzwisk i rękoczynów.