Cios dla kibiców Mameda Chalidowa. KSW potwierdza, to koniec złudzeń ws. przyszłości

Był moment w karierze Mameda Chalidow, w którym wydawało się, że pomału będzie rozważał zakończenie wielkiej kariery sportowej. Pierwszym z nich były trzy porażki z rzędu. Od marca 2018 do grudnia 2019 roku przegrał dwukrotnie z Tomaszem Narkunem i raz ze Scottem Askhamem. Natomiast w grudniu 2021 roku doznał bardzo bolesnej porażki z Roberto Soldiciem, po której kości jego twarzy były wręcz roztrzaskane, a Chalidow poświęcił wiele miesięcy na długą rekonwalescencję.

Olsztynianin nie złożył jednak broni i do zwycięstw wrócił w wielkim stylu. Jego bieżąca seria to trzy wygrane z rzędu. Chalidow pokonał kolejno Mariusza Pudzianowskiego, Scotta Askhama i Adriana Bartosińskiego. Z wypowiedzi doświadczonego zawodnika jasno wynika, że nie zamierza kończyć jeszcze kariery i chciałby stoczyć co najmniej jedną głośną walkę.

Chalidow nie wróci w tym roku? Jasny komunikat z KSW

Coraz więcej mówi się o tym, że 45-latek mógłby zawalczyć o pas kategorii średniej. Sytuacja w tej wadze jest bardzo ciekawa, bo prawowitym mistrzem jest Paweł Pawlak, który zmagał się w ostatnim czasie z kontuzją, a tymczasowym czempionem jest Piotr Kuberski, który na KSW 109 popisał się kolejnym efektownym nokautem. Tym razem o sile "Kubera" przekonał się Radosław Paczuski. Dlatego możliwych wariantów walki na szczycie w tej kategorii jest kilka.

Wiele wskazuje jednak na to, że Chalidowa w tym roku na gali KSW nie zobaczymy. Świadczą o tym słowa Wojsława Rysiewskiego. Dyrektor sportowy KSW w rozmowie z Arturem Mazurem wyjawił umowę, jaką zawarł z zawodnikiem. "Chciałem stonować emocje. Umówiliśmy się z Mamedem, że da znać o ewentualnej chęci pojedynku na sześć miesięcy przed takim ewentualnym terminem" - zdradził Rysiewski.

"To już oznacza, że nie odbędzie się w tym roku, mimo tych, że tak powiem podkrętek ze strony Artnoxa (grupa menedżerska w MMA - przyp. red.)" - przyznał dyrektor sportowy KSW. Może się więc okazać, że to będzie jedna z dłuższych przerw Chalidowa między galami KSW w jego karierze. W ostatnim czasie 45-latek przynajmniej raz walczył w danym roku kalendarzowym.

