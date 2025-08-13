Cios dla kibiców Mameda Chalidowa. KSW potwierdza, to koniec złudzeń ws. przyszłości
Do końca tego roku odbędzie się jeszcze kilka ciekawych gal organizowanych przez KSW. Fani jak zwykle czekają na te, w których wezmą udział największe gwiazdy federacji. Mowa tu między innymi o Mamedzie Chalidowie, który ostatni raz w klatce pojawił się w listopadzie ubiegłego roku. Niewykluczone, że na powrót legendy polskiego MMA kibicom przyjdzie jeszcze poczekać, co potwierdził dyrektor sportowy KSW, Wojsław Rysiewski w programie "Klatka po Klatce".
Był moment w karierze Mameda Chalidow, w którym wydawało się, że pomału będzie rozważał zakończenie wielkiej kariery sportowej. Pierwszym z nich były trzy porażki z rzędu. Od marca 2018 do grudnia 2019 roku przegrał dwukrotnie z Tomaszem Narkunem i raz ze Scottem Askhamem. Natomiast w grudniu 2021 roku doznał bardzo bolesnej porażki z Roberto Soldiciem, po której kości jego twarzy były wręcz roztrzaskane, a Chalidow poświęcił wiele miesięcy na długą rekonwalescencję.
Olsztynianin nie złożył jednak broni i do zwycięstw wrócił w wielkim stylu. Jego bieżąca seria to trzy wygrane z rzędu. Chalidow pokonał kolejno Mariusza Pudzianowskiego, Scotta Askhama i Adriana Bartosińskiego. Z wypowiedzi doświadczonego zawodnika jasno wynika, że nie zamierza kończyć jeszcze kariery i chciałby stoczyć co najmniej jedną głośną walkę.
Chalidow nie wróci w tym roku? Jasny komunikat z KSW
Coraz więcej mówi się o tym, że 45-latek mógłby zawalczyć o pas kategorii średniej. Sytuacja w tej wadze jest bardzo ciekawa, bo prawowitym mistrzem jest Paweł Pawlak, który zmagał się w ostatnim czasie z kontuzją, a tymczasowym czempionem jest Piotr Kuberski, który na KSW 109 popisał się kolejnym efektownym nokautem. Tym razem o sile "Kubera" przekonał się Radosław Paczuski. Dlatego możliwych wariantów walki na szczycie w tej kategorii jest kilka.
Wiele wskazuje jednak na to, że Chalidowa w tym roku na gali KSW nie zobaczymy. Świadczą o tym słowa Wojsława Rysiewskiego. Dyrektor sportowy KSW w rozmowie z Arturem Mazurem wyjawił umowę, jaką zawarł z zawodnikiem. "Chciałem stonować emocje. Umówiliśmy się z Mamedem, że da znać o ewentualnej chęci pojedynku na sześć miesięcy przed takim ewentualnym terminem" - zdradził Rysiewski.
"To już oznacza, że nie odbędzie się w tym roku, mimo tych, że tak powiem podkrętek ze strony Artnoxa (grupa menedżerska w MMA - przyp. red.)" - przyznał dyrektor sportowy KSW. Może się więc okazać, że to będzie jedna z dłuższych przerw Chalidowa między galami KSW w jego karierze. W ostatnim czasie 45-latek przynajmniej raz walczył w danym roku kalendarzowym.