Zbliżający się do 40. roku życia Francis Ngannou (19-3) w mieszanych sztukach walki dotknął wszystkiego. Wielką chwałę przyniósł mu bogaty, trwający od 2015 do 2022 roku rozdział w Ultimate Fighting Championship (UFC), gdzie w wadze ciężkiej sięgnął po pas mistrzowski.

Francis Ngannou znów demoluje. Co za nokaut w Los Angeles

Później podpisał kontrakt z Professional Fighters League (PFL), ale chciał wypłynąć jeszcze szerzej, wierząc że również w boksie - ze swoim niszczycielskim ciosem - sobie poradzi. Z jednej strony pokazał wielki charakter, bo od razu zamarzyły mu się wielkie postaci. Pierwszą próbę sił podjął w październiku 2023 roku, a jego przeciwnikiem został Tyson Fury.

Były czempion królewskiej kategorii wagowej o dziwo miał gigantyczne problemy z kameruńsko-francuskim wojownikiem. Mało tego, w trzeciej rundzie zapoznał się z deskami ringu i zaczęło pachnieć sensacją. Ostatecznie po walce, która potrwała na pełnym dystansie 10 rund, Ngannou przegrał niejednogłośnym werdyktem. Jeden sędzia wskazał na niego, a dwóch pozostałych wyżej oceniło "Króla Cyganów".

Ten pojedynek pozwolił uwierzyć zbudowanemu jak gladiator siłaczowi, że stać go pójść dalej i poskromić równie atletycznie zbudowanego Anthony'ego Joshuę. W tym pojedynku jednak zapłacił gigantyczną cenę za swoją brawurę. Już w drugiej rundzie popełnił błąd, nałożyły się dwie siły i nadział się na zabójcze uderzenie z rąk AJ'a. Nokaut był iści spektakularny.

Zastanawiano się, czy Ngannou wróci po takim "dzwonie" i jeszcze będzie sobą w swojej naturalnej profesji, bo próba podbicia wagi ciężkiej w boksie zakończyła się definitywnie. Siłacz udanie wrócił do klatki, najpierw wygrywając w październiku 2024 roku, po czym miał bardzo długą przerwę.

Wrócił dopiero w ten weekend, występując na gali MVP w Los Angeles. Naprzeciw niego stanął Brazylijczyk Philipe Lins (18-6), ale już w pierwszej rundzie było po wszystkim.

Decydujący cios został wyprowadzony w 4 minucie i 31 sekundzie pierwszej rundy. Ngannou w tempo wystrzelił lewym sierpowym, który dosłownie ściął z nóg starszego o rok rywala. To był ciężki nokaut. Sędzia miał sekundę zawahania, ale patrząc, jak bezwładnie Lins wykłada się na macie jak długi, czym prędzej zasygnalizował, że walka kończy się przez KO.

Francis Ngannou (z prawej) i Anthony Joshua AFP

Tyson Fury w walce z Francisem Ngannou AFP

