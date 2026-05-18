Ciężki nokaut w walce gwiazdora. Jednym ciosem "zgasił światło" w 1. rundzie
Zdarza się, że przedstawiciele mieszanych sportów walki wchodzą do ringu i na tle prawdziwego pięściarza prezentują się nadspodziewanie dobrze. Bywa jednak tak, że słynący z piekielnej siły zawodnik, między linami jest ciężko nokautowany. I taka sytuacja miała miejsce, gdy Francis Ngannou chciał zaszokował świat w walce z Anthonym Joshuą. Wrócił jednak do macierzy i znów sam jest postrachem dla rywali. Koniec walki z Philipem Linsem był spektakularny.
Zbliżający się do 40. roku życia Francis Ngannou (19-3) w mieszanych sztukach walki dotknął wszystkiego. Wielką chwałę przyniósł mu bogaty, trwający od 2015 do 2022 roku rozdział w Ultimate Fighting Championship (UFC), gdzie w wadze ciężkiej sięgnął po pas mistrzowski.
Francis Ngannou znów demoluje. Co za nokaut w Los Angeles
Później podpisał kontrakt z Professional Fighters League (PFL), ale chciał wypłynąć jeszcze szerzej, wierząc że również w boksie - ze swoim niszczycielskim ciosem - sobie poradzi. Z jednej strony pokazał wielki charakter, bo od razu zamarzyły mu się wielkie postaci. Pierwszą próbę sił podjął w październiku 2023 roku, a jego przeciwnikiem został Tyson Fury.
Były czempion królewskiej kategorii wagowej o dziwo miał gigantyczne problemy z kameruńsko-francuskim wojownikiem. Mało tego, w trzeciej rundzie zapoznał się z deskami ringu i zaczęło pachnieć sensacją. Ostatecznie po walce, która potrwała na pełnym dystansie 10 rund, Ngannou przegrał niejednogłośnym werdyktem. Jeden sędzia wskazał na niego, a dwóch pozostałych wyżej oceniło "Króla Cyganów".
Ten pojedynek pozwolił uwierzyć zbudowanemu jak gladiator siłaczowi, że stać go pójść dalej i poskromić równie atletycznie zbudowanego Anthony'ego Joshuę. W tym pojedynku jednak zapłacił gigantyczną cenę za swoją brawurę. Już w drugiej rundzie popełnił błąd, nałożyły się dwie siły i nadział się na zabójcze uderzenie z rąk AJ'a. Nokaut był iści spektakularny.
Zastanawiano się, czy Ngannou wróci po takim "dzwonie" i jeszcze będzie sobą w swojej naturalnej profesji, bo próba podbicia wagi ciężkiej w boksie zakończyła się definitywnie. Siłacz udanie wrócił do klatki, najpierw wygrywając w październiku 2024 roku, po czym miał bardzo długą przerwę.
Wrócił dopiero w ten weekend, występując na gali MVP w Los Angeles. Naprzeciw niego stanął Brazylijczyk Philipe Lins (18-6), ale już w pierwszej rundzie było po wszystkim.
Decydujący cios został wyprowadzony w 4 minucie i 31 sekundzie pierwszej rundy. Ngannou w tempo wystrzelił lewym sierpowym, który dosłownie ściął z nóg starszego o rok rywala. To był ciężki nokaut. Sędzia miał sekundę zawahania, ale patrząc, jak bezwładnie Lins wykłada się na macie jak długi, czym prędzej zasygnalizował, że walka kończy się przez KO.