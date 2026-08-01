Marcin Tybura powrócił do oktagonu podczas gali UFC w Belgradzie, gdzie zmierzył się z Aleksandarem Rakiciem. Dla Polaka był to kolejny niezwykle istotny pojedynek w kategorii ciężkiej. Od lat utrzymuje się on w światowej czołówce królewskiej dywizji, a ewentualne zwycięstwo mogło znacząco przybliżyć go do ponownego wejścia do górnej części rankingu i mierzenia się z zawodnikami ze ścisłego topu rankingu UFC.

Po drugiej stronie oktagonu stanął Aleksandar Rakić, który po latach rywalizacji w wadze półciężkiej zdecydował się na przejście do kategorii ciężkiej. Serb, od dawna należący do czołówki swojej poprzedniej dywizji, postanowił otworzyć nowy rozdział kariery i już w debiucie zmierzyć się z jednym z najbardziej doświadczonych zawodników królewskiej kategorii. Dla Rakicia był to pierwszy tak poważny sprawdzian w nowym limicie wagowym.

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Przed walką eksperci zwracali uwagę na kontrast stylów obu zawodników. Tybura słynie z bardzo wszechstronnego MMA, skutecznych zapasów oraz umiejętności kontrolowania przebiegu pojedynków na pełnym dystansie. Serb z kolei od lat imponuje znakomitym przygotowaniem stójkowym, mocnymi kopnięciami oraz warunkami fizycznymi, które wielokrotnie sprawiały problemy rywalom. Pojedynek zapowiadał się jako jedno z najciekawszych zestawień całej gali.

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Dla Marcina Tybury stawka była wyjątkowo wysoka. Polak już wielokrotnie udowadniał, że potrafi wygrywać z czołowymi zawodnikami kategorii ciężkiej, a kolejny triumf mógł umocnić jego pozycję w rankingu i przybliżyć go do następnych prestiżowych pojedynków.

W pierwszej rundzie Rakić szybko zaczął okopywać nogę Polaka. "Tybur" z kolei szukał klinczu, ale dobrze pracujący na nogach Serb nie dawał sobie zrobić krzywdy. Nie była to runda toczona w najwyższym tempie.

Na początku drugiej rundy Rakić trafił palcem w oko naszego zawodnika, ale sędzia nie dopatrzył się ruchu i nie przerwał walki. Na twarzy Polaka było widać przez to ranę. Bój cały czas toczył się w stójce. Bardzo trudny był to pojedynek do punktowania. Minimalnie przeważał Rakić, ale był on cały czas sprowadzany do defensywy. Mocniej napierał Tybura, ale Serb odpowiadał kontrami.

Przyszedł czas na ostatnią odsłonę. Polak spróbował obalenia, ale było one za mało dynamiczne i starcie przeniosło się pod siatkę. W tej płaszczyźnie serbski wojownik mocniej dociskał Tyburę i od czasu do czasu zaatakował łokciem.

Koniec końców bój dotrwał do ostatniej syreny. Trudno było wierzyć w zwycięstwo Polaka. Po chwili przyszedł czas na oficjalny werdykt, który brzmiał następująco: 3x 30-27 dla Aleksandara Rakicia, który oczami sędziów wygrał każdą rundę.

Marcin Tybura Rex Features/East News East News

Marcin Tybura (z lewej) Alex Goodlett AFP

Marcin Tybura (z prawej) Alex Goodlett AFP





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