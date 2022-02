W sobotę, w krakowskiej Tauron Arenie odbędzie się gala High League 2. W walce wieczoru zmierzą się Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski i Michał "Owca" Owczarzak.

Tuż przed tym pojedynkiem dojdzie do walki pań. Pojedynek pomiędzy "Lexy Chaplin" i Agatą "Fagatą" Fąk wzbudza sporo emocji. Temperaturę podkręcają też same zawodniczki.

"Fagata" pocałowała rywalkę

Do nietypowej sytuacji doszło na ostatniej konferencji przed sobotnią galą. Podczas face to face "Fagata" pocałowała rywalkę w usta. "Lexy Chaplin" była bardzo zmieszana tym, co się stało. Skomentowała jedynie, że rywalka ma sztuczne i przez to "twarde wargi". Filmik z tego wydarzenia jest szeroko komentowany w internecie.

Obie zawodniczki spotkają się ponownie już dziś o 20, podczas tradycyjnych "Rundek". Zobaczą się także na ważeniu, a w sobotę, w klatce, wyjaśnią sobie wszystkie nieporozumienia.