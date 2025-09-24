Chalidow zwrócił się publicznie do szefa KSW. Wprost o przyszłości, jednoznaczny apel

45-letni zawodnik po raz ostatni w klatce pojawił się niespełna rok temu. W listopadzie ubiegłego roku zmierzył się zmierzył się z niepokonanym wówczas Adrianem Bartosińskim. Chalidow nie był faworytem starcia, co w jego przypadku jest zdecydowaną rzadkością, ale mimo tego zdołał pokonać młodszego zawodnika i pokazał, że wciąż może walczyć na najwyższym poziomie. Sam jednak nie ukrywał, że potrzebuje nieco dłuższej przerwy przed kolejnym starciem.

Fani wierzyli jednak, że w przeciągu dwunastu miesięcy Chalidow stoczy następny pojedynek. Na razie niewiele wskazuje na to, aby legendarny zawodnik miał w tym roku wystąpić na którejś z gal i jeśli ma do tego dojść, to już w 2026 roku. Ostatnio jednak nie brakowało wypowiedzi, które i taki scenariusz stawiały pod sporym znakiem zapytania. Sam Chalidow w całej sprawie wypowiadał się tajemniczo.

Chalidow zwrócił się do szefa KSW. Padło wymowne słowo

"Niejasność jeszcze bardziej niejasna jest po tej rozmowie. Wyszedłem lekko zasmucony. Coś planowałem wspólnie z KSW, ale ten plan nie pasuje, więc nie wiem" - powiedział legendarny wojownik w rozmowie z Arturem Mazurem. Taka wypowiedź spowodowała, że niektórzy fani zaczęli się zastanawiać, czy Chalidow wiążę swoją przyszłość z KSW i czy zobaczymy go jeszcze w tej organizacji. Uspokojenie nastrojów przyszło dość szybko.

Również w rozmowie z Arturem Mazurem głos zabrał dyrektor sportowy KSW, Wojsław Rysiewski. Jego wypowiedź brzmiała nieco bardziej optymistycznie.

Nic nie jest na razie rozstrzygnięte. Czy jesteśmy bliżej? Wydaje mi się, że tak, ale piłka jest po stronie Mameda

Medialna "wymiana zdań" ma ciąg dalszy. W środowy wieczór Chalidow opublikował na swoim profilu na Instagramie nagranie, w którym zwraca się do Martina Lewandowskiego. "Witam wszystkich. Lekkie takie sprawozdanie... Żebyście wiedzieli. Coś się dzieje, sam nie wiem co" - zażartował Chalidow. "Coś tam myślimy i w końcu coś wymyślimy. Mam taką nadzieję. Czekam na odpowiedź z KSW. Martin... Czekam" - powiedział legendarny zawodnik. Jest więc nadzieja, że obie strony niebawem dojdą do porozumienia.

Mamed Chalidow

Mamed Chalidow