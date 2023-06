Chalidow znów to zrobił! Askham znokautowany kolanem

Do pierwszego starcia Chalidowa z Askhamem doszło w grudniu 2019 r. podczas gali KSW 52. Trzyrundowy bój zakończył się wygraną Anglika , który przez wszystkie odsłony pojedynku sprowadzał rywala na matę i kontrolował go na ziemi. Dziewięć miesięcy później ponownie spotkali się w klatce, a na szali pojedynku pojawił się dzierżony przez Anglika mistrzowski tytuł wagi średniej.

Tym razem jednak Mamed nie dał najmniejszych szans rywalowi i błyskawicznie znokautował go pięknym kopnięciem z wyskoku. Po tym ciosie Scott padał na matę, a Chalidow dokończył ciosami dzieła zniszczenia. Nokaut Polaka był pokazywany w mediach na całym świecie . Opisywano go wówczas jako jeden z najbardziej efektownych w historii MMA.

Na PGE Narodowym trylogia miała zostać domknięta. Askham, który od porażki z Chalidowem nie walczył na żadnych oficjalnych galach, przekonywał, że tak długa przerwa absolutnie nie jest w jego przypadku minusem. Anglik tłumaczył, że ostatnie miesiące poświęcił na intensywne treningi w American Top Team, a jego forma jest znakomita. - Spędziłem tam prawie cztery miesiące, w międzyczasie przeszedłem też zabieg w związku z odniesioną kontuzją . W American Top Team wszyscy mają wyostrzone zmysły i zmierzają w jedną stronę: w stronę zwycięstwa. Poziom treningów jest niesamowity, a zajęcia z Gamrotem to wielka motywacja. To bardzo inteligentny i mocny zawodnik. Swój pobyt tam oceniam na bardzo udany i mogę powiedzieć, że jestem gotowy - twierdził fighter.

XTB KSW Colosseum 2: Chalidow znów znokautował Askhama

Początek pojedynku wskazywał jednak na to, że w lepszej dyspozycji jest Polak. Chalidow zameldował się rywalowi frontalnym kopnięciem, które - choć widowiskowe - nie zrobiło mu krzywdy. Po chwili Anglik starał się wepchnąć gwiazdora fedracji w siatkę, ale ten poradził sobie z tym. Do końca rundy to Mamed był stroną dominującą. Wyprowadził sporo celnych uderzeń, używając do tego pięści i łokci.