Scott Askham musiał uznać wyższość Mameda Chalidowa, który wygrał przez nokaut w trzeciej rundzie na gali XTB KSW Colosseum 2. Po wszystkim Polak podkreślał, że sukces to nie tylko jego zasługa. Sygnalizował, jak ważne jest wsparcie rodziny i współpracowników. Lecz to nie koniec. Najwyraźniej ma dość głosów krytycznych niedowiarków. W mocnych słowach zwrócił się do nich. "Jesteście naprawdę w dużym błędzie" - powiedział.