Chalidow nie mógł już czekać. Gwiazda KSW ogłasza. Nie ma już odwrotu

Fani Mameda Chalidowa mogą czuć pewne zniecierpliwienie dotyczący jakiegokolwiek komunikatu ze strony KSW w sprawie kolejnej walki legendy polskiego MMA. Od ostatniego starcia 45-latka minął już ponad rok, a ogłoszenia następnego pojedynku wciąż nie ma. Być może pewnym przełomem jest wpis samego Chalidowa, który pojawił się w mediach społecznościowych. Internauci słowa legendy powiązali z wpisem innego zawodnika KSW.

Zawodnik MMA z brodą w czarnej koszulce z logotypami sponsorów stoi w ringu, trzymając gardę w pozycji obronnej i koncentrując wzrok na przeciwniku.
Mamed ChalidowGrzegorz Wajda/REPORTEREast News

16 listopada 2024 roku - to dokładna data ostatniej walki Mameda Chalidowa w federacji KSW. Podczas gali XTB KSW 100 legendarny zawodnik zmierzył się z niepokonanym wówczas Adrianem Bartosińskim i niespodziewanie pokonał dużo młodszego rywala. Od razu po tym pojedynku Chalidow dał jasno do zrozumienia, że w mieszanych sztukach walki nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, ale ze względu na wiek, nie zamierza walczyć często.

Jednak spodziewano się, że Chalidowa w klatce zobaczymy szybciej. Tymczasem minął już ponad rok od walki z Bartosińskim i wciąż nie jest jasne, kiedy i z kim zmierzy się 45-letni zawodnik. Opcji jest kilka, a można je zawęzić przede wszystkim do dwóch nazwisk - Paweł Pawlak oraz Piotr Kuberski. Wydaje się, że obaj zawodnicy to najbardziej prawdopodobni rywale Chalidowa.

    Chalidow zaczął przygotowania do walki? Tajemniczy wpis legendy

    Zarówno Pawlak jak i Kuberski to aktualni mistrzowie wagi średniej. Z tą różnicą, że pierwszy z nich jest mistrzem regularnym, a "Qbear" posiada pas tymczasowy. Wydawało się, że lada moment obaj zawodnicy skrzyżują rękawice, ale do gry wszedł właśnie Chalidow. Bez względu na to, z kim miałby się zmierzyć 45-latek, walka będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem.

      Po ostatnim wpisie Chalidowa można przypuszczać, że zaczyna przygotowania do walki. "Wystarczy,czas już!" - napisał zawodnik w mediach społecznościowych i oznaczył Arrachion Olsztyn - klub, w którym trenuje - oraz federację KSW. Niespodziewanie w mediach społecznościowych pojawił się również tajemniczy wpis Kuberskiego.

      "Czas się pożegnać. Los nakazał mi wrócić wcześniej, jakby chciał przypomnieć, że są sprawy, których nie można odkładać. Sprawy dla mnie ważne, a o nich jeszcze wspomnę" - napisał tymczasowy mistrz wagi średniej, publikując nagrania i zdjęcia z wakacji. Internauci bardzo szybko powiązali te dwa wpisy i nie brakuje spekulacji, że być może Chalidow i Kuberski niebawem spotkają się w oktagonie.

      Joanna Jędrzejczyk zdradziła! Już w czwartek oficjalne ogłoszenie walki Polaka w UFC
      Mamed Chalidow
      Mamed Chalidow
      Jeden zawodnik MMA otrzymuje kopnięcie w głowę od przeciwnika podczas walki w oktagonie, obaj są mocno umięśnieni i pokryci tatuażami, na ciele widoczne ślady po ciosach, tło stanowi siatka klatki i obserwujący sędziowie.
      KSW 104: Tomasz Romanowski - Piotr Kuberski

