Chalidow miażdży tuż przed walką, 14-0. Tylko radość, to będzie ostatni raz?
Mamed Chalidow wraca do klatki KSW. Legendarny zawodnik już w najbliższą sobotę stanie do walki o pas mistrzowski. Jego rywalem będzie Paweł Pawlak. Wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, że Chalidow ponownie na swoich biodrach zawiesi mistrzowskie trofeum. Jedna statystyka jest wręcz miażdżąca. To może być też ostatni raz, gdy 45-latek ją poprawi.
Mamed Chalidow to jedna z największych postaci w polskim MMA. To właśnie w dużej mierze dzięki niemu wielu kibiców zainteresowało się tym sportem. Chalidow ostatni raz był widziany w akcji 16 listopada 2024 na gali XTB KSW 100 w Gliwicach. Wówczas pokonał efektowną dźwignią na staw łokciowy Adriana Bartosińskiego. Później zrobił sobie wielomiesięczną przerwę, która dobiega końca. W sobotę (18 kwietnia) na gali XTB KSW 117 na warszawskim Torwarze zmierzy się z Pawłem Pawlakiem. Stawką pojedynku będzie pas mistrzowski wagi średniej.
Dla 45-latka będzie to 49 pojedynek w formule MMA w zawodowej karierze. Pochodzący z Czeczenii wojownik wygrał 38 walk, poniósł 8 porażek, a 2 razy jego pojedynki kończyły się remisem.
Chalidow w grze o pas. Jest niepokonany, niesamowity wyczyn
Blisko 1/3 wszystkich pojedynków Chalidow stoczył właśnie w Warszawie, z którą ma same świetne wspomnienia. To właśnie w stolicy debiutował na polskiej ziemi (5 grudnia 2004), debiutował w federacji KSW (2 czerwca 2007) i sięgał po raz pierwszy po mistrzowski pas KSW (15 maja 2009).
Łącznie w Warszawie stoczył 14 walk i wszystkie wygrał. Pojedynek z Pawlakiem będzie więc dla niego 15 potyczką i być może ostatnią w stolicy. Patrząc na to z jaką częstotliwością gale KSW odbywają się w Warszawie to faktycznie może to być ostatni taniec Chalidowa w tym mieście, z którym ma same zwycięskie wspomnienia.
Pojedynki Mameda Chalidowa w Warszawie
- 5.12.2004 Gala Shidokan Poland (wygrana przed jednogłośną decyzję z Pawłem Klimkiewiczem)
- 18.03.2005 Gala MMA Sport 1 (wygrana przez poddanie z Markiem Krajewskim)
- 15.10.2005 Gala MMA Sport 3 (wygrana przez poddanie z Danieliusem Razmusem)
- 15.10.2005 Gala MMA Sport 3 (wygrana przez KO z Andre Reindersem)
- 5.03.2006 Gala Extreme Cage 1 (wygrana przez poddanie z Andrzejem Koseckim)
- 19.11.2006 Gala Extreme Cage 2 (wygrana przez poddanie z Michałem Garnysem)
- 2.06.2007 KSW 7 (wygrana przez TKO z Alexanderem Stefanoviciem)
- 10.11.2007 KSW 8 (wygrana przez poddanie z Davem Dalglieshem)
- 9.05.2008 KSW 9 (wygrana przez poddanie z Valdasem Poceviciusem)
- 15.05.2009 KSW 11 (wygrana przez KO z Danielem Acacio)
- 19.03.2011 KSW 15 (wygrana przez poddanie z Jamesem Irvinem)
- 1.12.2012 KSW 21 (wygrana przez poddanie z Kendallem Grove)
- 27.05.2017 KSW 39 (wygrana przez jednogłośną decyzję z Borysem Mańkowskim)
- 3.06.2023 KSW 83 (wygrana przez KO ze Scottem Askhamem)
Gala KSW 117 rozpocznie się w sobotę o godz. 19:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.