Chalidow miażdży tuż przed walką, 14-0. Tylko radość, to będzie ostatni raz?

Mamed Chalidow to jedna z największych postaci w polskim MMA. To właśnie w dużej mierze dzięki niemu wielu kibiców zainteresowało się tym sportem. Chalidow ostatni raz był widziany w akcji 16 listopada 2024 na gali XTB KSW 100 w Gliwicach. Wówczas pokonał efektowną dźwignią na staw łokciowy Adriana Bartosińskiego. Później zrobił sobie wielomiesięczną przerwę, która dobiega końca. W sobotę (18 kwietnia) na gali XTB KSW 117 na warszawskim Torwarze zmierzy się z Pawłem Pawlakiem. Stawką pojedynku będzie pas mistrzowski wagi średniej.

Dla 45-latka będzie to 49 pojedynek w formule MMA w zawodowej karierze. Pochodzący z Czeczenii wojownik wygrał 38 walk, poniósł 8 porażek, a 2 razy jego pojedynki kończyły się remisem.

Chalidow w grze o pas. Jest niepokonany, niesamowity wyczyn

Blisko 1/3 wszystkich pojedynków Chalidow stoczył właśnie w Warszawie, z którą ma same świetne wspomnienia. To właśnie w stolicy debiutował na polskiej ziemi (5 grudnia 2004), debiutował w federacji KSW (2 czerwca 2007) i sięgał po raz pierwszy po mistrzowski pas KSW (15 maja 2009).

Łącznie w Warszawie stoczył 14 walk i wszystkie wygrał. Pojedynek z Pawlakiem będzie więc dla niego 15 potyczką i być może ostatnią w stolicy. Patrząc na to z jaką częstotliwością gale KSW odbywają się w Warszawie to faktycznie może to być ostatni taniec Chalidowa w tym mieście, z którym ma same zwycięskie wspomnienia.

Pojedynki Mameda Chalidowa w Warszawie

5.12.2004 Gala Shidokan Poland (wygrana przed jednogłośną decyzję z Pawłem Klimkiewiczem)

18.03.2005 Gala MMA Sport 1 (wygrana przez poddanie z Markiem Krajewskim)

15.10.2005 Gala MMA Sport 3 (wygrana przez poddanie z Danieliusem Razmusem)

15.10.2005 Gala MMA Sport 3 (wygrana przez KO z Andre Reindersem)

5.03.2006 Gala Extreme Cage 1 (wygrana przez poddanie z Andrzejem Koseckim)

19.11.2006 Gala Extreme Cage 2 (wygrana przez poddanie z Michałem Garnysem)

2.06.2007 KSW 7 (wygrana przez TKO z Alexanderem Stefanoviciem)

10.11.2007 KSW 8 (wygrana przez poddanie z Davem Dalglieshem)

9.05.2008 KSW 9 (wygrana przez poddanie z Valdasem Poceviciusem)

15.05.2009 KSW 11 (wygrana przez KO z Danielem Acacio)

19.03.2011 KSW 15 (wygrana przez poddanie z Jamesem Irvinem)

1.12.2012 KSW 21 (wygrana przez poddanie z Kendallem Grove)

27.05.2017 KSW 39 (wygrana przez jednogłośną decyzję z Borysem Mańkowskim)

3.06.2023 KSW 83 (wygrana przez KO ze Scottem Askhamem)

Gala KSW 117 rozpocznie się w sobotę o godz. 19:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

