Chalidow jasno o wychowaniu synów. Jedna rzecz stanowi fundament od lat

Życie Mameda Chalidowa z Polską nierozerwalnie połączył się z Polską. Do naszego kraju przyjechał w 1998 roku z Czeczenii, a powodem przeprowadzki były studia na Uniwersytecie w Olsztynie. Edukacja na wydziale zarządzania i administracji nie otworzyła przed Chalidowem nowych ścieżek kariery. To dał mu sport, a konkretniej MMA, dzięki któremu wkrótce usłyszała o nim cała nowa ojczyzna.

Droga do stania się jedną z legend KSW była jednak bardzo wyboista. Sam Chalidow wielokrotnie w mediach poświęcał bardzo dużo uwagi swojej żonie, której na starcie swojej przygody ze sportem zawdzięczał wiele. Przełomem okazało się porzucenie pracy i postawienie tylko i wyłącznie na treningi.

- Ewa była wtedy ekspedientką w sklepie z ciuchami i przez ponad rok żyliśmy tylko z jej pensji. Strasznie to przeżywałem, ale Ewa bardzo mnie wspierała. Podobnie jak teściowa, z którą przez jakiś czas mieszkaliśmy - zdradził Chalidow w 2011 roku w rozmowie z "Playboyem".

Chalidow szerzej o rodzicielstwie. Zdradził zasady, którymi kieruje się wychowując synów

Para wspólnie wychowuje dwóch synów - Jasina i Kerima. Jak wspominał sam Chalidow w rozmowie z Andrzejem Kostyrą jego pociechy z czasem postanowiły pójść w ślady ojca i spróbowali swoich sił w sportach walki.

Mamed Chalidow wielokrotnie podkreślał jak ogromny wpływ na jego życie wywiera jego religia. O islamie mówi często i chętnie, starając się przekazać szerszej publiczności swój punkt widzenia na wyznanie, które w społeczeństwie nierzadko jest odbierane w różny sposób.

Chalidow był jednym z gości podcastu prowadzonego na portalu Youtube przez Cypriana Majchera. Jednym z wątków rozmowy było podejście do rodzicielstwa i wychowania dwóch synów w naszym kraju. Były mistrz KSW bez cienia wątpliwości wskazał na podstawowe elementy towarzyszące wychowaniu jego dzieci.

Ja przede wszystkim wychowuję swoje dzieci w religii. To jest główny fundament, który ma być założony w dzieciach. Później oczywiście kulturowe sprawy, które są zgodne z islamem. To nie wygląda tak, że to jest twarde wychowanie. To jest rozmowa, to jest wychowywanie i pokazywanie - co jest dozwolone, a co nie, co jest dobre, a czego nie wypada zrobić, bo jest niefajne i nie pasuje do mężczyzny.

Chalidow opowiadając o rodzicielstwie zwrócił uwagę na główne wartości, które stara się przekazać swoim synom. - Dostojność, prawdomówność, niekręcenie, skromność - takie rzeczy, które są normalnie. Ważne później w życiu żebyś nie stracił swojego imienia, swojego "ja", żebyś się nie rozdrabniał - zdradził.

W innym momencie rozmowy Chalidow przyznał, że czasami zdarzało mu się powielać schematy wychowania, które mógł znać od swojego ojca. Były mistrz KSW wskazał jednocześnie na znaczącą różnicę - przyznał, że jest "bardziej miękki".

Katarzyna Partyka: Brat jest na dobrej drodze do wyzdrowienia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mamed Chalidow podczas konferencji KSW Artur Zawadzki/REPORTER East News

Tomasz Adamek i Mamed Chalidow KSW materiały prasowe

Mamed Chalidow ogłasza. Na godziny przed walką INTERIA.TV