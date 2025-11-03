Partner merytoryczny: Eleven Sports

Chalidow jasno o wychowaniu synów. Jedna rzecz stanowi fundament od lat

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Mamed Chalidow od lat jest traktowany jako jedna z największych legend organizacji KSW. Były mistrz do Polski trafił w 1998 roku z Czeczenii. W Olsztynie osiadł na stałe i założył rodzinę. Obecnie może poszczycić się dwójką synów. W rozmowie z Cyprianem Majcherem Chalidow odsłonił kulisy rodzicielstwa w jego wykonaniu. Wskazał na najważniejsze elementy, które tworzą fundament wartości przekazywanych potomkom.

Mamed Chalidow
Mamed ChalidowKSWmateriały prasowe

Życie Mameda Chalidowa z Polską nierozerwalnie połączył się z Polską. Do naszego kraju przyjechał w 1998 roku z Czeczenii, a powodem przeprowadzki były studia na Uniwersytecie w Olsztynie. Edukacja na wydziale zarządzania i administracji nie otworzyła przed Chalidowem nowych ścieżek kariery. To dał mu sport, a konkretniej MMA, dzięki któremu wkrótce usłyszała o nim cała nowa ojczyzna.

- Ewa była wtedy ekspedientką w sklepie z ciuchami i przez ponad rok żyliśmy tylko z jej pensji. Strasznie to przeżywałem, ale Ewa bardzo mnie wspierała. Podobnie jak teściowa, z którą przez jakiś czas mieszkaliśmy - zdradził Chalidow w 2011 roku w rozmowie z "Playboyem".

    Chalidow szerzej o rodzicielstwie. Zdradził zasady, którymi kieruje się wychowując synów

    Para wspólnie wychowuje dwóch synów - Jasina i Kerima. Jak wspominał sam Chalidow w rozmowie z Andrzejem Kostyrą jego pociechy z czasem postanowiły pójść w ślady ojca i spróbowali swoich sił w sportach walki.

    Mamed Chalidow wielokrotnie podkreślał jak ogromny wpływ na jego życie wywiera jego religia. O islamie mówi często i chętnie, starając się przekazać szerszej publiczności swój punkt widzenia na wyznanie, które w społeczeństwie nierzadko jest odbierane w różny sposób.

    Chalidow był jednym z gości podcastu prowadzonego na portalu Youtube przez Cypriana Majchera. Jednym z wątków rozmowy było podejście do rodzicielstwa i wychowania dwóch synów w naszym kraju. Były mistrz KSW bez cienia wątpliwości wskazał na podstawowe elementy towarzyszące wychowaniu jego dzieci.

    Ja przede wszystkim wychowuję swoje dzieci w religii. To jest główny fundament, który ma być założony w dzieciach. Później oczywiście kulturowe sprawy, które są zgodne z islamem. To nie wygląda tak, że to jest twarde wychowanie. To jest rozmowa, to jest wychowywanie i pokazywanie - co jest dozwolone, a co nie, co jest dobre, a czego nie wypada zrobić, bo jest niefajne i nie pasuje do mężczyzny.
    zdradził Mamed Chalidow w rozmowie z Cyprianem Majcherem

    Chalidow opowiadając o rodzicielstwie zwrócił uwagę na główne wartości, które stara się przekazać swoim synom. - Dostojność, prawdomówność, niekręcenie, skromność - takie rzeczy, które są normalnie. Ważne później w życiu żebyś nie stracił swojego imienia, swojego "ja", żebyś się nie rozdrabniał - zdradził.

    W innym momencie rozmowy Chalidow przyznał, że czasami zdarzało mu się powielać schematy wychowania, które mógł znać od swojego ojca. Były mistrz KSW wskazał jednocześnie na znaczącą różnicę - przyznał, że jest "bardziej miękki".

    Mężczyzna z brodą w czerwonej koszuli siedzi przy stole konferencyjnym z mikrofonami i tabliczką z imieniem i nazwiskiem. W tle logo KSW TV i inni uczestnicy konferencji.
    Mamed Chalidow podczas konferencji KSWArtur Zawadzki/REPORTEREast News
    Tomasz Adamek i Mamed Chalidow
    Tomasz Adamek i Mamed ChalidowKSWmateriały prasowe
