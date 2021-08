Klub założony w 2015 roku z radością zaprosił do współpracy Nurmagomiedowa, który wielokrotnie podkreślał swoją pasję do futbolu. Chabib pochwalił się już w swoich mediach społecznościowych nagraniami i zdjęciami z przygotowań do debiutu w rozgrywkach piłkarskich.

"Jestem wolny, czekam na oferty" - mówił jeszcze jakiś czas temu mistrz UFC. C

UFC. Nurmagomiedow kontra McGregor. Czy dojdzie do rewanżu?

Chętnych na taką współpracę nie brakowało. Wygrała oferta drużyny piłkarskiej z Machaczkały.

Fani MMA na pewno liczyli, że Nurmagomiedow da się namówić na powrót do oktagonu i ewentualny rewanż z Conorem McGregorem, ale ostatnio temat tej walki ucichł. Rosjanin absolutnie zdominował swoją dywizję w UFC. Karierę zakończył bez przegranej walki.

