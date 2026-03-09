Cały świat mówi o tym, co zrobiła Joanna Jędrzejczyk. Pierwsze takie wyróżnienie w historii

Nie ma złudzeń co do tego, że Joanna Jędrzejczyk jest najlepszą polską zawodniczką mieszanych sztuk walki w historii. 38-latka przez lata walczyła dla UFC, a między 2015 a 2017 r. była nawet mistrzynią w wadze słomkowej (do 52 kg), dzierżąc tytuł przez zawrotne... 966 dni.

Pas mistrzowski Polce odebrała dopiero Rose Namajunas w listopadzie 2017 r. podczas jego szóstej obrony. Joanna Jędrzejczyk próbowała go dwukrotnie odzyskać, ale zarówno starcie ze wspomnianą Amerykanką z kwietnia 2018 r., jak i pojedynek z Chinką, Weili Zhang, z marca 2020 r. okazały się niezbyt szczęśliwe dla byłej mistrzyni, która w obu przypadkach musiała uznać wyższość rywalek.

Pomimo to polsko-chiński pojedynek Jędrzejczyk z Zhang jest do dziś uznawany za jedną z najlepszych walk w historii całego UFC. Podczas niedawnej gali organizacja zdecydowała się nawet wyróżnić obie panie, nagradzając je w historyczny sposób.

Joanna Jędrzejczyk będzie zachwycona. Amerykanie nie zapominają o Polce. Historyczne wyróżnienie

W nocy z 7 na 8 marca miała miejsce gala UFC 326 w Las Vegas. Jędrzejczyk była jedną z byłych gwiazd federacji, która zasiadła na trybunach, aby śledzić sportowe widowisko. W pewnym momencie uwaga wszystkich fanów zgromadzonych w T-Mobile Arenie zwróciła się jednak w kierunku Polki, której wspomniane starcie z Weili Zhang zostało dodane do Galerii Sław jako pierwsza walka kobiet w historii.

- Walka, którą zawsze będziemy pamiętać. Wiedzieliście, że pojedynek pomiędzy Zhang Weili i Joanną Jędrzejczyk musiał trafić do Galerii Sław - napisało krótko oficjalne konto UFC na platformie X w ramach ogłoszenia.

Polka nie mogła zareagować inaczej na tę sytuację, niż po prostu ogromnym wzruszeniem. Cała publiczność, która znalazła się w hali sportowej, biła jej brawo, a ona sama po raz drugi zapisała się w wyjątkowy sposób na kartach historii organizacji. Przypomnijmy, że pierwsze wyróżnienie Jędrzejczyk otrzymała 10 marca 2024 r., kiedy jako druga zawodniczka po Rondzie Rousey dołączyła do Galerii Sław federacji. Następnie ta sztuka udała się także Amandzie Nunes.

Jędrzejczyk do tej pory może pochwalić się także kilkoma rekordami UFC, takimi jak m.in. najdłuższa passa zwycięstw w historii wagi słomkowej (8) czy najwięcej zwycięstw w walce o tytuł w tej samej dywizji (6).

