Były zawodnik KSW rywalem Mateusza Murańskiego. "Rozerwę go na strzępy"

- Widzę, że w Polsce nienawidzi się tego Murańskiego. Cały czas dostaję wiadomości, że mam się go ostatecznie pozbyć. Nie jestem przyzwyczajony do bycia tym dobrym. Wolę, jak ludzie rzucają we mnie butelkami. To zdejmuje ze mnie całą presję, mogę wyjść z wolną głową i rozbić komuś łeb. Tym razem będzie odwrotnie, bo hala stanie za mną - martwi się 33-letni Vaso Bakocević. - Mam już na koncie tyle wojen, że tak naprawdę nie ma dla mnie znaczenia, kto mi kibicuje, a kto nie. Kiedy na niego patrzę, widzę kawał mięsa. Chcę go rozszarpać albo to on mnie rozszarpie. Trzeciej opcji nie ma! - Słyszałem, że jego ojciec jest szalony i też walczy w klatce. Mogę się z nim bić zaraz po tym, jak jutro znokautuję mu syna. Jeśli myślicie, że "Stary Muran" jest szalony, to znaczy, że nie spotkaliście jeszcze mojego ojca. On nie walczy, ale jest naprawdę popier******. Słuchajcie, ja nie mam problemu z uderzeniem starszego gościa. Jeśli ojciec Murana będzie do mnie startował, to mu przywalę. Może próbować. Ja biję się z każdym! "Muran", idę po ciebie. Nic ci nie pomoże, a twój stary może oberwać tak samo jak ty, więc lepiej do mnie nie startujcie - kończy "Psychopata".

Pełna karta walk gali MMA Attack 4:

9. Walka wieczoru w wadze ciężkiej (do 120 kg):

Adam "Siwy" Wieczorek (10-2) vs Oli "The Spartan" Thompson (21-15)



8. Co-main event w kategorii open:

Mateusz "Muran" Murański (4-2) vs Vaso "Psychopath" Bakocević (42-23-1)



7. Walka w wadze superciężkiej (+120 kg):

Zuluzinho "Little Zulu" (12-11) vs Serigne Ousmane Dia "Bombardier" (3-1)



6. Walka K-1 bez limitu wagowego:

Artur "Kornik" Sowiński (22-14) vs Piotr "Bubu" Ćwik



5. Walka w wadze średniej (do 84 kg):

Łukasz Stanek (9-7) vs Henry "Herculeez" Fadipe (10-9-1)



4. Walka w wadze średniej (do 84 kg):

Tomasz Jakubiec (10-4) vs David Ramires (8-5)



3. Walka w umownym limicie do 86 kg:

Robert Bryczek (13-5) vs Mateusz "Pająk" Strzelczyk (11-12-1)



2. Walka bokserska w umownym limicie do 75 kg:

Filip Bątkowski (4-1) vs Krystian "Krycha UFC" Wilczak (5-2)



1. Walka w wadze lekkiej (do 70 kg):

Krystian Blezień (6-3) vs Mateusz Makarowski (7-5-1)