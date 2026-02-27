Były włodarz FAME MMA nie wytrzymał. Nagłe słowa o Prime MMA. "Szału nie ma"

Patryk Górski

Prime MMA znów zszokowało społeczność jednym ruchem. Organizacja freak fightowa 20 lutego uruchomiła swój nowy format codziennych, kontrowersyjnych transmisji na żywo, "Parszywą Chatę". Tydzień po starcie projektu zdecydował się go podsumować były włodarz konkurencyjnego FAME MMA. Wojciech Gola nie gryzł się przy tym w język.

Uśmiechnięty mężczyzna w czarnej koszulce FAME z logo Extreme Hobby na tle rozmytych świateł, w lewym górnym rogu wstawka z konferencji Prime Show MMA, na której kilku uczestników siedzi przy stole.
Wojciech Gola, Prime MMA (w kółku)Marcin Bulanda / PressFocus/ youtube.com/@PRIMESHOWMMANewspix.pl

Prime MMA od momentu mianowania Arkadiusza Tańculi nowym medialnym włodarzem, coraz śmielej rozpycha się na rynku polskich freak fightów. Organizacja z gali na galę proponuje fanom bardziej urozmaiconą kartę walk zarówno pod względem nowych twarzy, jak i formuły starć.

Nieodłącznym elementem freak fightów są także programy promujące zawodników i wydarzenia organizacji. Prime MMA wie o tym doskonale, dlatego w ostatnim czasie zdecydowało się uruchomić zupełnie nowy projekt. "Parszywa Chata" wystartowała 20 lutego i za pośrednictwem codziennych transmisji dostarcza widzom mnóstwo emocji.

Wokół inicjatywy nie brakuje jednak kontrowersji. Osobom, które zamieszkały w wynajętym domu w ramach akcji, zdarzają się akty przemocy, prezentują one wulgarny język, jak i występują pod wpływem alkoholu.

Były włodarz FAME MMA uderza w konkurencję. Takie słowa o nowym projekcie Prime MMA

Wojciech Gola w trakcie jednej ze swoich ostatnich transmisji na żywo postanowił odnieść się do wspomnianych działań Prime MMA. Były włodarz konkurencyjnego FAME MMA wskazał pewne wątpliwości co do projektu "Parszywej Chaty".

- Myślę, że szału nie ma. Myślę, że dałoby się to zrobić lepiej i jeżeli FAME MMA by takie coś odpalało, to na pewno byłoby to lepszej jakości - powiedział.

Były włodarz FAME MMA nie krył również swojego zdziwienia względem zachowania jednego z głównych bohaterów formatu, Marka Jówko, który od blisko pięciu dni ma nadużywać alkoholu. - To jest taki agent. Zdrowie konia. Jówko, mocny jesteś zawodnik - dodał.

Patryk Górski
Patryk Górski

Co ciekawe, niewykluczone, że już wkrótce FAME MMA także uruchomi program codziennych transmisji. Michał "Boxdel" Baron pewien czas temu wyraził chęć zorganizowania po kilku latach kolejnej odsłony "FAME HOUSE". Na ten moment brak wystarczających informacji, kiedy mógłby się on odbyć.

Dla fanów freak fightów szykują się niezwykle mocne dwa miesiące. Już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach będzie miała miejsce jubileuszowa gala FAME MMA 30: Icons, a w kwietniu prawdopodobnie zobaczą oni Prime MMA 16.

FAME MMA
FAME MMAKarol Makurat/REPORTEREast News
Dwóch mężczyzn na pierwszym planie napina mięśnie ramion, stojąc naprzeciwko siebie w pozie rywalizacyjnej, za nimi znajdują się inni uczestnicy wydarzenia, na stole widoczne są suplementy diety oraz napój.
Prime MMA 13: "Taazy" vs TańculaPRIME MMAmateriały prasowe
Mężczyzna w sportowej koszulce stoi z rozłożonymi ramionami i szeroko otwartymi ustami, wyrażając silną emocję, w tle widoczna grupa ludzi oraz kolorowe koło losujące i stół z przykrytymi daniami
Prime MMA 13: DaltonPRIME MMAmateriały prasowe
Michał Pasternak: Federacje freakowe będą bardziej atrakcyjne niż sportowe. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV

