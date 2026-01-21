W minioną sobotę odbyła się gala XTB KSW 114. Kibice zobaczyli w Radomiu dziewięć pojedynków. Walką wieczoru było starcie o pas mistrzowski w wadze lekkie pomiędzy Salahdinem Parnassem, a Marcinem Heldem. Francuz wygrał przez TKO w 2. rundzie i obronił trofeum. Wielkie emocje były także we wcześniejszym pojedynku w wadze ciężkiej. Arkadiusz Wrzosek efektowanym nokautem w 2. rundzie pokonał Szymona Bajora.

Gwiazda KSW wskazała kolejnego rywala. Pojawił się problem

Warszawianin po walce udał się do dyrektora sportowego organizacji Wojsława Rysiewskiego i przekazał mu, że chciałby zmierzyć się z Alexandrem Soldatkinem. - Podoba mi się ten pomysł. On jest zawodnikiem FNC, więc myślę, że jestem w stanie dogadać na takie rozwiązanie - powiedział Rysiewski na kanale "Klatka po klatce".

Te słowa rozpętały sporą burzę. Soldatkin to były rosyjski żołnierz, który ma niemiecki paszport. Rysiewski we wtorek pojawił się w "Kanale Sportowy" i musiał się tłumaczyć ze swoich wcześniejszych słów.

Mogę już to pewnie zdementować czy tam wycofać się z tego (...). Totalnie zapomniałem o tym dość istotnym fakcie, że etnicznie jest na pewno Rosjaninem. Ja go miałem jakoś zapisanego w głowie jako Niemca

Rysiewski przypomniał, że Soldatkin w turniejach RIZIN występował jako Rosjanin. - To wydaje się dyskwalifikować możliwość jego występu. Pozostaniemy w tej kwestii konsekwentni. Mogę jedynie przeprosić, że zabrakło mi jakiejś tam czujności na gorąco. - dodał.

Wrzosek chciał walczyć z Soldatkinem, aby wziąć rewanż za swojego przyjaciela - Marka Samociuka. - Na pewno w jego imieniu chciałby się zrewanżować, ale nie sądzę, aby to w najbliższym czasie było możliwe - zakończył Rysiewski.

Rozwiń

Arkadiusz Wrzosek wskazał potencjalnego rywala w KSW. Pojawił się problem PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Arkadiusz Wrzosek wskazał potencjalnego rywala w KSW. Pojawił się problem Adam Starszyński Newspix.pl

Igor Milicić: Nie było łatwo, bo popełniliśmy wiele błędów, ale wyciągnęliśmy ten mecz Polsat Sport