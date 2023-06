Były reprezentant Polski stoczy hitową walkę. Wystąpi na gali FAME

Federacja zaskoczyła swoich fanów i od razu podała wszystkie szczegóły dotyczące najbliższego wydarzenia. Gala FAME FRIDAY ARENA #1 odbędzie się w piątek 21 lipca we Wrocławiu na Hali Stulecia.

- FAME FRIDAY ARENA to przedsięwzięcie realizowane w całości i wyłącznie przez federację FAME MMA. Jest to oczywiście ważny element rozwoju federacji i dalszej ekspansji na rynku. Chcemy organizować więcej wydarzeń. Nowy cykl gal zakłada organizację gal w miejscowościach, w których do tej pory nie gościliśmy. To ukłon dla naszych fanów, którzy do tej pory musieli pokonywać długie trasy, aby oglądać galę na żywo - mówi Michał Jurczyga, rzecznik prasowy FAME.

- Od dłuższego czasu dochodziły do nas głosy, że fani chcieliby zobaczyć event FAME np. we Wrocławiu, Toruniu, Szczecinie i innych dużych miastach. Do tej pory ze względu na ograniczoną liczbę gal w roku i brak dostępu do dużego obiektu te miasta były przez nas pomijane. Dzięki FAME FRIDAY ARENA wzmacniamy społeczność FAME - dodaje.

Kolejną nowością jest ogłoszenie kompletnej karty walk już na samym początku promocji gali. To z pewnością korzystnie wpłynie na sprzedaż biletów, zwłaszcza że karta walk wygląda bardzo imponująco. Nie brakuje nowych twarzy i długo oczekiwanych powrotów. W walce wieczoru były mistrz FAME, Jakub “Kubańczyk" Flas zmierzy się z Alberto Simao. Pojedynek odbędzie się w formule K1 w małych rękawicach.

Piotr Świerczewski w FAME MMA

Co-main event to starcia Filipa “Filipka" Marcinka z Marcinem Dubielem oraz Josefa Bratana z Jakubem Nowaczkiewiczem. Entuzjaści prawdziwie freak’owych starć z pewnością docenią pojedynek byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej Piotra “Świra" Świerczewskiego z Dariuszem “Daro Lwem" Kazimierczukiem. Dodatkowo pierwszy raz w historii FAME widzowie obejrzą walkę w szalonej formule - powracający do FAME Medusa zmierzy się Dominikiem Jaxem - kontrowersyjnym uczestnikiem netflixowego programu Love Never Lies.

Adrian będzie mógł korzystać wyłącznie ze swoich umiejętności grapplingowych, natomiast Dominik do dyspozycji będzie miał pełen wachlarz technik MMA (zarówno stójkowych, jak i parterowych). To powrót do korzeni UFC z lat 90-tych, kiedy reprezentanci różnych stylów walki weryfikowali skuteczność swoich systemów.

Dodatkowo do oktagonu FAME powracają bracia Tyburscy, którzy zmierzą się z bardzo doświadczonymi profesjonalnymi zawodnikami - Paweł zawalczy z Michałem "Wampirem" Pasternakiem w formule K-1 w małych rękawicach, a Piotr spróbuje swoich sił z byłym mistrzem Gromdy - Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim w formule MMA.

FAME FRIDAY ARENA: karta walk

Main event:



Alberto Simao vs Jakub "Kubańczyk" Flas / K-1, małe rękawice

Co-main event #1:



Filip "Filipek" Marcinek vs Marcin Dubiel / K-1, małe rękawice

Co-main event #2:



Jose "Josef Bratan" Simao vs Kuba Nowaczkiewicz / MMA

Karta główna:

Michał "Wampir" Pasternak vs Paweł "Księżniczka" Tyburski / K-1, małe rękawice

Piotr "Świr" Świerczewski vs Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk / MMA

Dominik "Jaxu" Jax vs Adrian "Medusa" Salamon / MMA kontra BJJ

Piotr "Tybori" Tyburski vs Tomasz "Zadyma" Gromadzki / MMA

Olga "Nanami Chan" Sałacka vs Elizabeth "Lizi" Anorue / MMA

Karta wstępna:



Aleksandr "Sasha" Muzheiko vs Krystian "Profesor" Wilczak / MMA

Piotr "Edzio" Bylina vs Kornel "Koro" Regel / MMA

