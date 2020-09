Były mistrz wagi ciężkiej UFC, gwiazda Pride, Strikeforce i Pancrase, Josh Barnett będzie rywalem Marcina Różalskiego na pierwszej gali Genesis, która odbędzie się w piątek 23 października. Pojedynek zaplanowano na dystansie 3 rund po 3 minuty w formule boksu na gołe pięści z możliwością używania uderzeń łokciami.

Marcin Różalski po bogatej karierze kickbokserskiej i MMA od 2018 roku czekał na kolejną okazję do tego, by stanąć znów do walki. Popularny "Różal" zaczął swoją drogę wojownika od sportów uderzanych, w których sięgał po tytuły amatorskiego mistrza Polski, zawodowego mistrza Polski w boksie tajskim, mistrza świata ISKA oraz WKA.

Zawodnik z Płocka znany jest jednak najbardziej z występów na galach KSW, gdzie sięgnął nawet po pas mistrzowski kategorii ciężkiej, kiedy to na historycznej gali KSW 39: Colosseum pokonał już w 16. sekundzie Fernando Rodriguesa Jr. Związany całe życie z walką Różalski po dwóch latach od ostatniego boju postanowił spróbować swoich sił w kolejnej formule.

Josh Barnett to chodząca legenda sportów walki. "The Warmaster" ma na koncie ponad 40 walk w MMA i osiągnięcia, którymi można by obdzielić kilku zawodników. Amerykanin jest byłym mistrzem wagi ciężkiej UFC oraz zwycięzcą turnieju King of Pancrase. Barnett doszedł również do finałów turniejów wagi ciężkiej legendarnej organizacji PRIDE oraz Strikeforce.

W swojej niezwykle bogatej karierze 42-latek z Seattle wygrywał z takimi zawodnikami jak Andrei Arlovski, Frank Mir, Sergei Kharitonov, Antonio Rodrigo Nogueira, Mark Hunt, Alexander Emelianenko, Semmy Schilt, Randy Couture czy Dan Severn. Amerykanin pokonał również na gali PRIDE 32 polskiego mistrza olimpijskiego w judo, Pawła Nastulę.