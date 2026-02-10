Były mistrz nie wytrzymał po głośnym skandalu, nagle wypalił. "Będzie musiał zapłacić"

Marcin "Polish Zombie" Wrzosek zdobył pas mistrzowski w walce z Arturem Sowińskim na KSW 37 blisko 10 lat temu. Od tego czasu sporo się jednak zmieniło, a gwiazdor zamienił występy w profesjonalnym MMA na te we freakach.

38-latek od 2021 r. regularnie walczy dla organizacji FAME MMA, a aktualnie leczy kontuzję kolana, której doznał po bezmyślnym obaleniu przez Piotra Tyburskiego po wygranej walce na gali "Underground" w lutym 2025 r.

Co ciekawe, sprawca tego incydentu nawet nie walczył z byłym zawodowcem. Podczas wydarzenia Wrzosek mierzył się z jego bratem bliźniakiem - Pawłem -, a Piotrek dołączył do nich dopiero po zakończeniu pojedynku. To właśnie wtedy w geście sympatii gwiazdor zdecydował się przewrócić byłego zawodowca, a okoliczności nabrały nietypowego zwrotu - między nim a Tyburskimi wytworzył się realny konflikt.

Gwiazdor odniósł poważną kontuzję po bezmyślnym ataku, teraz znów reaguje. Rywal już wie

Diagnoza dla Wrzoska była najgorszą z możliwych - zerwane więzadło krzyżowe w kolanie. Gwiazdor powoli dochodzi do siebie po kontuzji, do której doszło niemal równy rok temu. Teraz "Polish Zombie" zdecydował się ponownie wdać w wymianę zdań z popularnymi braćmi. Były zawodowiec zareagował na deklaracje Pawła Tyburskiego, mówiące o tym, że to on niemal wygrał walkę z 38-latkiem na gali "Underground".

- Ty twierdzisz, że ty prawie ze mną wygrałeś. Gościu, miałeś kondycję na niecałą minutę. Walczyłeś z gościem o 20 centymetrów niższym i ponad 10 kilogramów lżejszym. Ty nie potrafisz przetrwać nawet minuty - powiedział Wrzosek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Następnie z ust byłego mistrza KSW padła deklaracja, która może zasmucić znaczną część fanów oczekujących na rewanż dawnych rywali. Zdaniem Wrzoska FAME MMA porzuciło plany angażowania Pawła Tyburskiego w swoje kolejne projekty.

- Z tego, co rozmawiałem z FAME MMA o naszej potencjalnej walce po moim powrocie. Organizacja już Cię nie chce więcej w swoich szeregach. Podejrzewam, że pewnie będę musiał zawalczyć z Twoim braciszkiem, żeby było go stać na odszkodowanie, które będzie musiał mi zapłacić - dodał.

Podczas gali "Armagedon" federacja zorganizowała między Wrzoskiem a Pawłem Tyburskim walkę w nietypowej formule "punch chair" - boks na krzesłach, aby były mistrz KSW w ogóle mógł przystąpić do rywalizacji bez kontuzjowanej nogi. Pojedynek nie okazał się jednak zbyt efektywny, a fani oczekują na ich ponowne wejście do oktagonu.

Na ten moment FAME MMA nie odniosło się w żaden sposób do słów Wrzoska, a więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Niewykluczone jednak, że ta dwójka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w występach przeciwko sobie.

Rozwiń

FAME MMA: Marcin Wrzosek i Paweł Tyburski Fame MMA materiały prasowe

FAME MMA 28: Marcin Wrzosek - Paweł Tyburski Fame MMA materiały prasowe

FAME MMA Fame MMA materiały prasowe

Piotr Szeliga po przegranej walce z Marcinem Wrzoskiem. FAME MMA 19 INTERIA.TV INTERIA.TV