Marcin Wrzosek postrzegany był jako jeden z faworytów do triumfu, który odbywał się w trakcie gali Fame MMA 24. Już w ćwierćfinale trafił mu się jednak wymagający i doświadczony rywal. Naprzeciwko byłego mistrza KSW w wadze piórkowej stanął Paweł "Tybori" Tyburski. Trudno było przewidzieć, że w oktagonie dojdzie do skandalu.

Skandal na Fame MMA 24. Koszmarna kontuzja Marcina Wrzoska

Tyburski wyraźnie kondycyjnie odstawał od Wrzoska i sędziowie jednogłośnie zdecydowali o zwycięstwie 37-latka. Radość z triumfu i awansu do półfinału trwała jednak niezwykle krótko. Gdy triumfator udzielał wywiadu, w oktagonie pojawił się brak Tyburskiego, Piotr i rzucił się na niego, choć na pierwszy rzut oka bez złych zamiarów. Zaczął wyściskiwać Wrzoska i krzyczeć do niego, a po chwili przewrócił go na ziemię .

"Marzenia o przejściu do historii i zdrowie na przynajmniej rok rehabilitacji zabrał mi gość, co wszedł do areny walki z trybun. Jestem na SOR z zerwanymi więzadłami w kolanie. Bardzo lubię braci Tyburskich, ale to była przesada" - poinformował poszkodowany.