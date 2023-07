Były mistrz KSW robi wielką furorę. Sensacyjnie znokautował legendę UFC

Były mistrz KSW Dricus du Plessis zadziwia świat i podbija największą organizację MMA na świecie. Na gali UFC 290 zmierzył się z z byłym czempionem i zwycięzcą programu The Ultimate Fighter Robertem Whittakerem. Skazywany na porażkę Afrykańczyk pokazał na co go stać i w drugiej rundzie morderczym natarciem znokautował Australijczyka. To szóste zwycięstwo "Stillknocksa" w UFC.