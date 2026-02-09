Była żona posła PiS reaguje ws. Ziobry, Tusk nie będzie zachwycony. "Kompletna kompromitacja"

Marianna Schreiber przez około 10 lat tworzyła związek małżeński z posłem PiS - Łukaszem Schreiberem. Para rozstała się jednak w 2025 r., a jednym z powodów ich rozwodu miała być rosnąca popularność kobiety jako zawodniczki MMA.

33-latka od ponad dwóch lat walczy na freakowych galach, w których jak do tej pory stoczyła łącznie sześć pojedynków. Schreiber debiutowała w Clout MMA - dwie walki, a następnie stała się gwiazdą federacji Prime MMA - trzy starcia. Zawodniczka ma również na swoim koncie jeden zagraniczny występ w czeskim Clash MMA.

Nie do wiary kto reaguje ws. Ziobry. Gwiazda nie wytrzymała, oberwało się Tuskowi

Marianna Schreiber przez lata dała się także poznać w sieci jako osoba szeroko komentująca aktualne wydarzenia z polskiej polityki. Po wystawieniu listu gończego za Zbigniewem Ziobro kobieta nie mogła się powstrzymać i opublikowała na platformie X pewne nagranie. Zaczepiła w nim nawet Donalda Tuska.

- Dzwonię w sprawie listu gończego za Zbigniewem Ziobro. Wiem, gdzie jest. Dzwonię już, któryś raz z kolei i nikt nie odbiera. Najbardziej poszukiwany przestępca i oni sobie jaja robią? Tak działa polska policja pod rządami Donalda Tuska, to się w głowie nie mieści. - rozpoczęła w sarkastyczny sposób.

- Jest to kompletna kompromitacja polskiej policji pod rządami Donalda Tuska. [...] Nie dość, że wystawiają list gończy za facetem, o którym wiedzą, gdzie on jest. To pieniądze z naszych podatków na to idą. To jeszcze telefonu nie odbierają. Wstyd - dodała.

W kolejnym wpisie Marianna Schreiber nazwała całą sprawę "totalną śmiesznością". Ludzie poddają jednak w wątpliwość wykonanie połączenia przez kobietę i zarzucają jej nieśmieszne żarty. "Nie wiem, na jaki numer dzwonisz, ale nie jest to 112", "Wybierz dobry numer", "Wczoraj już to robili. Wymyśl coś swojego" - czytamy część reakcji pod wpisem.

Po informacji o zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry spora część użytkowników w sieci zaczęła sobie żartować z sytuacji polityka, o którym wiadomo, że przebywa on aktualnie na Węgrzech. Marianna Schreiber postanowiła włączyć się do trendu, aby wbić kolejną szpilkę w stronę koalicji rządzącej i bezpośrednio zaczepić premiera Polski.

Areszt dla Zbigniewa Ziobry. Fala komentarzy po decyzji sądu X / Dawid Wolski East News

Sąd w Warszawie zdecydował o areszcie dla Zbigniewa Ziobry, za politykiem wystawiony został list gończy Stach Antkowiak Reporter

Sąd w Warszawie zdecydował o areszcie dla Zbigniewa Ziobry, za politykiem wystawiony został list gończy Tomasz Lina/East News ; Komenda Stołeczna Policji East News

