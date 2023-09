FAME Friday Arena to seria gal od federacji FAME MMA, która ma na celu dotarcie do innych polskich miast, niż tych, które regularnie goszczą główne wydarzenia FAME. Pierwsze "FFA" odbyło się 21 lipca w Hali Stulecia we Wrocławiu, a drugie zaplanowano na 29 września w szczecińskiej Netto Arenie. Choć w założeniu mają one mieć nieco mniej emocjonujące karty walk, to i tak nie brakuje rozpoznawalnych postaci.

Piotr Lisek w FAME MMA. Wystąpi na FAME Friday Arena 2. "Mam zamiar przeżyć dobrą przygodę"