Burza na Fame MMA. Awantura w walce wieczoru, interweniowała ochrona

Amadeusz Ferrari wyszedł do oktagonu w bluzie... UFC. Gdy obaj znaleźli się w klatce wydawało się, że błyskawicznie rzucą się sobie do gardeł. Tymczasem w walkę weszli bardzo zachowawczo. Arkadiusz Tańcula spychał nieco przeciwnika, wywierając na niego presję, ale nie dochodziło do wymiany ciosów. Pod koniec pierwszej doszło do sprowadzenia, a górą był Tańcula. Ferrari jednak w spektakularny sposób zrzucił z siebie rywala, nie dając wyrządzić sobie krzywdy.