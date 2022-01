Gala MMA-VIP 4 miała odbyć się 5 marca w Wieluniu. Wokół tego wydarzenia zrobiło się spore zamieszanie, bo jedną z osób promujących wydarzenie był były szef mafii pruszkowskiej Andrzej Z. ps. "Słowik".

Na początku stycznia, gdy został on przedstawiony jako boss organizacji MMA-VIP, szerokie grono osób pod przewodnictwem Krzysztofa Stanowskiego, starało się doprowadzić do tego, aby wydarzenie się nie odbyło.



Pierwotnie gala miała odbyć się w Kielcach. Jednak po rezygnacji stolicy województwa świętokrzyskiego Marcinowi Najmanowi udało się znaleźć alternatywną lokalizację. Był nią Wieluń.



Gala MMA-VIP 4 nie odbędzie się w Wieluniu. Burmistrz potwierdza

Od początku jednak wywierano naciski na burmistrza tego miasta, Pawła Okrasę, aby wycofał się z organizacji gali. W środę doszło do spotkania Krzysztofa Stanowskiego oraz Marcina Najmana ze sternikiem Wielunia. Wydawało się, że niewiele się po nim zmieniło. Ostatecznie jednak, w piątek, umowa pomiędzy miastem Wieluń i organizacją MMA-VIP została rozwiązana za porozumieniem stron.



Burmistrz Paweł Okrasa wydał oświadczenie, w którym poinformował o tym fakcie. Podał też powody takiej decyzji.



"W związku z bezpardonowym atakiem na moich najbliższych oraz po licznych rozmowach z moimi współpracownikami, radnymi klubu "Łączy nas Wieluń" oraz mieszkańcami gminy Wieluń, którzy wyrazili negatywną opinię co do organizacji gali MMA-VIP-4, po konsultacji z Panem Marcinem Najmanem podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu umowy na wynajęcie hali WOSIR na organizację gali za porozumieniem stron" - napisał burmistrz Wielunia.