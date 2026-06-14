Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie może stanowić kolejną okazję do kuluarowych rozmów o bezpieczeństwie i dwustronnych relacjach. Ten osobisty sojusz przyniósł już pierwsze efekty, amerykański prezydent ogłosił niedawno wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, motywując to wyborczym sukcesem Nawrockiego. To spotkanie na szczycie odbędzie się jednak w cieniu jednej z najbardziej kontrowersyjnych imprez w najnowszej historii amerykańskiej polityki.

Co ciekawe, głowa naszego państwa do stolicy Stanów Zjednoczonych wybrała się w asyście byłego mistrza UFC, polskiego weterana sztuk walki Jana Błachowicza.

- Kiedy w podstawówce uczyłem się o Kościuszce i Pułaskim, w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250-lecia niepodległości USA - napisał nasz zawodnik, publikując tym samym zdjęcie z prezydentem.

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Historyczny rozmach i astronomiczne koszty

Gala zaplanowana na 14 czerwca 2026 roku, zbiega się z amerykańskim Dniem Flagi oraz 80. urodzinami prezydenta Donalda Trumpa. Skala tego przedsięwzięcia przytłacza: na południowym trawniku prezydenckiej rezydencji wzniesiono ważącą 600 ton i mierzącą blisko 47 metrów konstrukcję nazwaną "Szponem" (The Claw), pod którą umieszczono oktagon do walk.

Koszty organizacji wydarzenia w całości pokrywa organizacja UFC, a ostateczny rachunek opiewa na astronomiczne 60 milionów dolarów. Elitarna widownia zgromadzona tuż przy klatce będzie liczyć od 4 300 do około 5 000 wyselekcjonowanych osób. Dla zwykłych obywateli przewidziano specjalną strefę fanów w pobliskim parku The Ellipse, gdzie nawet 100 tysięcy widzów będzie mogło śledzić darmową transmisję na gigantycznych telebimach. Wieczór uświetnią sportowe hity, w walce wieczoru zmierzą się Ilia Topuria z Justinem Gaethje, a tuż przed nimi zawalczą Alex Pereira z Cirylem Gane.

Tłumy pod Białym Domem. Przedsmak gali UFC 250 Freedom Adam Lewicki INTERIA.PL

Amerykańska duma

Przybyliśmy w piątek do Waszyngtonu, od razu na konferencję prasową. Mimo godzinnego opóźnienia udało się zorganizować przedsięwzięcie w ikonicznej scenerii Mauzoleum Abrahama Lincolna. Już w tym miejscu można było poczuć, że sportowe wydarzenie będzie pokazem amerykańskiego dziedzictwa.

To było jednak nic w porównaniu do sobotniego festiwalu i ceremonii ważenia w parku The Elipse kilkadziesiąt metrów od Białego Domu. Pokaz spadochroniarstwa, przelot orła bielika i efektowne fajerwerki zdecydowanie upiększyły imprezę.

Organizatorzy za wszelką cenę chcieli pokazać siłę i patriotyzm. Na całym terenie można zauważyć dziesiątki żołnierzy, straży i ochrony, a obok sceny w celu pokazowym postawiono cztery wozy wojskowe.

Kiedy doszło już do prezentacji zawodników, przed wyjściem każdego walczącego Amerykanina puszczano emocjonalny spot, w którym opowiadali, jaką drogę przebyli i co znaczy dla niego bycie obywatelem Stanów Zjednoczonych.

Jeden z wozów wojskowych na ogromnym festiwalu dla fanów z okazji UFC 250 Freedom Adam Lewicki INTERIA.PL

Miliony dolarów i skandal w tle

Za blichtrem wielkiego show kryją się poważne zarzuty o skandale finansowe. Dziennikarze i śledczy ujawnili, że w marcu 2026 roku, na krótko przed publicznym ogłoszeniem gali, Donald Trump kupił akcje spółki matki UFC (TKO Group Holdings) o wartości do 50 tysięcy dolarów.

Dla organizacji antykorupcyjnych, takich jak Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, jest to rażący konflikt interesów, ocierający się o nielegalne wykorzystanie stanowiska państwowego do podbijania wartości własnego portfela akcji. Oburzenie spotęgował fakt, że przy okazji gali do sprzedaży trafiły specjalne "pakiety partnerskie VIP". Za 1,5 miliona dolarów gwarantują one korporacjom i lobbystom ekskluzywne miejsca na trawniku oraz, co najważniejsze, bezpośredni dostęp do politycznych decydentów.

"Hołd dla armii", ale na własny koszt

Administracja przedstawia galę jako patriotyczne docenienie amerykańskich żołnierzy, jednak kulisy zaproszeń dla wojskowych wyglądają znacznie mniej szlachetnie.

Zgodnie z ujawnionymi, wewnętrznymi dokumentami Departamentu Obrony, delegowani wojskowi muszą spełniać niezwykle rygorystyczne wymagania dotyczące sylwetki, w tym odpowiednie proporcje wagi do wzrostu. Ponadto "idealni" żołnierze, którzy dostaną szansę obejrzenia walk z bliska, zostali zmuszeni do samodzielnego opłacenia kosztów swojej podróży do Waszyngtonu, co spotkało się z potężną falą krytyki w środowisku weteranów.

Podzielony naród

Amerykanie są głęboko poróżnieni w ocenie tego, co wypada robić pod Białym Domem. Badania opinii publicznej z maja i czerwca 2026 roku (Seton Hall Sports Poll oraz agencja Reuters/Ipsos) wykazały, że aż 46 proc. obywateli uważa organizację walk MMA za negatywnie wpływającą na powagę prezydenckiej rezydencji. Zdecydowane poparcie dla imprezy deklaruje zaledwie od 16 proc. do 22 proc. ankietowanych.

Czołowi obserwatorzy polityczni wskazują, że zamiana historycznego miejsca w arenę walk to coś więcej niż tylko rozrywka. Krytycy wprost określają to mianem "autorytarnego teatru" i mistrzowskiej klasy z "fałszywego populizmu", w którym prezydent kreuje się na silnego przywódcę ludu, ukrywając jednocześnie polityczne deale zawierane na szczytach władzy.

Mimo wszystko pod Białym Domem trudno spotkać przeciwników całego zdarzenia. Specjalnie przygotowany festiwal ma mieścić do 100 tys. osób, a bilety na niego były darmowe. Trzeba było złożyć zgłoszenie i wziąć udział w loterii.

Wielka konstrukcja na południowym trawniku Białego Domu. To tutaj odbędzie się gala UFC 250 Freedom Adam Lewicki INTERIA.PL

Sąd gasi opór aktywistów

Spór o galę ostatecznie przeniósł się na wokandę. Grupa aktywistów Public Integrity Project, wspierana przez niezadowolonych obywateli, złożyła do sądu pozew mający zablokować to "głęboko skorumpowane", prywatne przedsięwzięcie komercyjne. Dowodzono, że zorganizowanie gali jest pogwałceniem przepisów dotyczących korzystania z własności państwowej i pomników narodowych bez zgody Kongresu.

Wniosek został jednak ostatecznie odrzucony przez sędziego federalnego Amita Mehtę. Sędzia w swoim orzeczeniu stwierdził, że skarżący nie zdołali udowodnić nieodwracalnej szkody ani dowieść, iż posiadają legitymację procesową wymaganą do zatrzymania budowy areny. Ta decyzja zamknęła usta krytykom, dając Donaldowi Trumpowi oraz organizacji UFC ostateczne zielone światło na świętowanie z niezwykłym rozmachem.

Z Waszyngtonu - Adam Lewicki, Interia Sport

Donald Trump JIM WATSON AFP

Karol Nawrocki Wojciech Olkuśnik East News





Trump żartuje z Infantino i chwali rekordową sprzedaż biletów FIFA © 2025 Associated Press