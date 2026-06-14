Bunt Amerykanów i poważne zarzuty. Gorąco przed historyczną galą
Prezydent Polski, Karol Nawrocki, będzie jednym z honorowych gości na bezprecedensowej gali UFC Freedom 250, która odbędzie się przed Białym Domem. Polski przywódca przyjął osobiste zaproszenie od Donalda Trumpa i jest już w Waszyngtonie. Wydarzenie walk MMA jest określane tutaj jako "pierwszy i jedyny taki event w historii". Nic dziwnego skoro pierwotnie zwykła gala UFC zrzesza w sobie widowisko sportowe, świat polityki i celebrację 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych.
Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie może stanowić kolejną okazję do kuluarowych rozmów o bezpieczeństwie i dwustronnych relacjach. Ten osobisty sojusz przyniósł już pierwsze efekty, amerykański prezydent ogłosił niedawno wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, motywując to wyborczym sukcesem Nawrockiego. To spotkanie na szczycie odbędzie się jednak w cieniu jednej z najbardziej kontrowersyjnych imprez w najnowszej historii amerykańskiej polityki.
Co ciekawe, głowa naszego państwa do stolicy Stanów Zjednoczonych wybrała się w asyście byłego mistrza UFC, polskiego weterana sztuk walki Jana Błachowicza.
- Kiedy w podstawówce uczyłem się o Kościuszce i Pułaskim, w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250-lecia niepodległości USA - napisał nasz zawodnik, publikując tym samym zdjęcie z prezydentem.
Historyczny rozmach i astronomiczne koszty
Gala zaplanowana na 14 czerwca 2026 roku, zbiega się z amerykańskim Dniem Flagi oraz 80. urodzinami prezydenta Donalda Trumpa. Skala tego przedsięwzięcia przytłacza: na południowym trawniku prezydenckiej rezydencji wzniesiono ważącą 600 ton i mierzącą blisko 47 metrów konstrukcję nazwaną "Szponem" (The Claw), pod którą umieszczono oktagon do walk.
Koszty organizacji wydarzenia w całości pokrywa organizacja UFC, a ostateczny rachunek opiewa na astronomiczne 60 milionów dolarów. Elitarna widownia zgromadzona tuż przy klatce będzie liczyć od 4 300 do około 5 000 wyselekcjonowanych osób. Dla zwykłych obywateli przewidziano specjalną strefę fanów w pobliskim parku The Ellipse, gdzie nawet 100 tysięcy widzów będzie mogło śledzić darmową transmisję na gigantycznych telebimach. Wieczór uświetnią sportowe hity, w walce wieczoru zmierzą się Ilia Topuria z Justinem Gaethje, a tuż przed nimi zawalczą Alex Pereira z Cirylem Gane.
Amerykańska duma
Przybyliśmy w piątek do Waszyngtonu, od razu na konferencję prasową. Mimo godzinnego opóźnienia udało się zorganizować przedsięwzięcie w ikonicznej scenerii Mauzoleum Abrahama Lincolna. Już w tym miejscu można było poczuć, że sportowe wydarzenie będzie pokazem amerykańskiego dziedzictwa.
To było jednak nic w porównaniu do sobotniego festiwalu i ceremonii ważenia w parku The Elipse kilkadziesiąt metrów od Białego Domu. Pokaz spadochroniarstwa, przelot orła bielika i efektowne fajerwerki zdecydowanie upiększyły imprezę.
Organizatorzy za wszelką cenę chcieli pokazać siłę i patriotyzm. Na całym terenie można zauważyć dziesiątki żołnierzy, straży i ochrony, a obok sceny w celu pokazowym postawiono cztery wozy wojskowe.
Kiedy doszło już do prezentacji zawodników, przed wyjściem każdego walczącego Amerykanina puszczano emocjonalny spot, w którym opowiadali, jaką drogę przebyli i co znaczy dla niego bycie obywatelem Stanów Zjednoczonych.
Miliony dolarów i skandal w tle
Za blichtrem wielkiego show kryją się poważne zarzuty o skandale finansowe. Dziennikarze i śledczy ujawnili, że w marcu 2026 roku, na krótko przed publicznym ogłoszeniem gali, Donald Trump kupił akcje spółki matki UFC (TKO Group Holdings) o wartości do 50 tysięcy dolarów.
Dla organizacji antykorupcyjnych, takich jak Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, jest to rażący konflikt interesów, ocierający się o nielegalne wykorzystanie stanowiska państwowego do podbijania wartości własnego portfela akcji. Oburzenie spotęgował fakt, że przy okazji gali do sprzedaży trafiły specjalne "pakiety partnerskie VIP". Za 1,5 miliona dolarów gwarantują one korporacjom i lobbystom ekskluzywne miejsca na trawniku oraz, co najważniejsze, bezpośredni dostęp do politycznych decydentów.
"Hołd dla armii", ale na własny koszt
Administracja przedstawia galę jako patriotyczne docenienie amerykańskich żołnierzy, jednak kulisy zaproszeń dla wojskowych wyglądają znacznie mniej szlachetnie.
Zgodnie z ujawnionymi, wewnętrznymi dokumentami Departamentu Obrony, delegowani wojskowi muszą spełniać niezwykle rygorystyczne wymagania dotyczące sylwetki, w tym odpowiednie proporcje wagi do wzrostu. Ponadto "idealni" żołnierze, którzy dostaną szansę obejrzenia walk z bliska, zostali zmuszeni do samodzielnego opłacenia kosztów swojej podróży do Waszyngtonu, co spotkało się z potężną falą krytyki w środowisku weteranów.
Podzielony naród
Amerykanie są głęboko poróżnieni w ocenie tego, co wypada robić pod Białym Domem. Badania opinii publicznej z maja i czerwca 2026 roku (Seton Hall Sports Poll oraz agencja Reuters/Ipsos) wykazały, że aż 46 proc. obywateli uważa organizację walk MMA za negatywnie wpływającą na powagę prezydenckiej rezydencji. Zdecydowane poparcie dla imprezy deklaruje zaledwie od 16 proc. do 22 proc. ankietowanych.
Czołowi obserwatorzy polityczni wskazują, że zamiana historycznego miejsca w arenę walk to coś więcej niż tylko rozrywka. Krytycy wprost określają to mianem "autorytarnego teatru" i mistrzowskiej klasy z "fałszywego populizmu", w którym prezydent kreuje się na silnego przywódcę ludu, ukrywając jednocześnie polityczne deale zawierane na szczytach władzy.
Mimo wszystko pod Białym Domem trudno spotkać przeciwników całego zdarzenia. Specjalnie przygotowany festiwal ma mieścić do 100 tys. osób, a bilety na niego były darmowe. Trzeba było złożyć zgłoszenie i wziąć udział w loterii.
Sąd gasi opór aktywistów
Spór o galę ostatecznie przeniósł się na wokandę. Grupa aktywistów Public Integrity Project, wspierana przez niezadowolonych obywateli, złożyła do sądu pozew mający zablokować to "głęboko skorumpowane", prywatne przedsięwzięcie komercyjne. Dowodzono, że zorganizowanie gali jest pogwałceniem przepisów dotyczących korzystania z własności państwowej i pomników narodowych bez zgody Kongresu.
Wniosek został jednak ostatecznie odrzucony przez sędziego federalnego Amita Mehtę. Sędzia w swoim orzeczeniu stwierdził, że skarżący nie zdołali udowodnić nieodwracalnej szkody ani dowieść, iż posiadają legitymację procesową wymaganą do zatrzymania budowy areny. Ta decyzja zamknęła usta krytykom, dając Donaldowi Trumpowi oraz organizacji UFC ostateczne zielone światło na świętowanie z niezwykłym rozmachem.